Ernst-Wilhelm Gohl ist Landesbischof

Weikersheim/Stuttgart. Die Evangelische Landeskirche von Württemberg hat gewählt: Ernst-Wilhelm Gohl wird neuer Landesbischof der württembergischen evangelischen Landeskirche. Die Landessynode wählte ihn mit der nötigen Zweidrittelmehrheit.

Der künftige Bischof stammt aus einem evangelischen Pfarrhaus. Er ließ sich im Zivildienst zum Rettungsassistenten ausbilden, bevor er zum Theologiestudium nach Tübingen, Bern und Rom ging.

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl aus Ulm wurde zum Landesbischof der evangelischen Landeskirche von Württemberg gewählt. © Ev. Medienhaus Stuttgart/Gottfried Stoppel

Pfarrstellen hatte er in Böblingen und Plochingen inne, bevor er 2006 Dekan in Ulm wurde. Ernst-Wilhelm Gohl ist mit einer Apothekerin verheiratet und Vater von zwei inzwischen erwachsenen Kindern.

Zu den härtesten Lebenserfahrungen des künftigen Bischofs gehört der Tod eines Sohns, der im Alter von dreieinhalb Jahren verunglückte. Ernst-Wilhelm Gohl war vom Gesprächskreis „Evangelium und Kirche“, die kirchenpolitisch die Mitte verkörpert, als Kandidat vorgeschlagen worden.

„Ein starkes Zeichen“

„Ich finde, es ist ein starkes Zeichen, dass wir über alle Unterschiede hinweg uns einigen konnten,“ sagte Gohl zur Wahl durch die Synode, der er selbst angehört. „Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen für die künftige Zusammenarbeit. Der Geist Jesu führt zusammen. Das möchte ich auch als wichtiges Signal in unsere Gesellschaft hineinsenden.“

Der Bischof der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, schrieb zu der Wahl, Gohl sei als erfahrener Seelsorger und Dekan von Ulm mit den Sorgen und Anliegen der Kirchengemeinden bestens vertraut.

In ökumenischer Verbundenheit wolle man Menschen eine geistliche Heimat geben. Die offizielle Einsetzung des neuen Landesbischofs wird am 24. Juli bei einem Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche erfolgen. Im gleichen Gottesdienst wird der seit 2005 amtierende Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July verabschiedet.

