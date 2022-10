Ergebnisse überraschten

Markelsheim. Ihren Saisonabschluss begingen die Markelsheimer Tennisspieler bei strahlendem Sonnenschein. Wenn sich die Freiluftsaison dem Ende zuneigt, freuen sich in Markelsheim alle Tennisspieler auf das Schleifchenturnier. Auch dieses Jahr hatte das Veranstaltungsteam um Gudrun Ikas wieder die Organisation und Durchführung in der Hand und erledigte die vielen Aufgaben mit Bravour.

Beim Schleifchenturnier werden jede Runde neue Paarungen gebildet, es spielen Rookies mit erfahrenen Mannschaftsspielern, reine Damen- oder Herrendoppel gegen Mixed Teams. Das macht auch den Reiz dieser Turnierform aus.

In diesem Jahr hat nun leider Corona kurz vor dem Start die Reihen der Aktiven gelichtet und man musste sehr flexibel auf diesen Umstand reagieren. Nachdem auch dies prima gelungen war, lachte selbst die Sonne und ein spannender Turniertag begann.

Schöne Spielzüge, überraschende Ergebnisse und viel gute Laune machten diesen Tag zu einem tollen Erlebnis für alle und auch die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Nach dem gemeinsamen Essen im Tennisheim gab Gudrun Ikas die Ergebnisse des Tages bekannt.

Den dritten Platz mit sechs gewonnen Matches belegte Heike Kurpiela. Thorsten Schieser freute sich mit sieben Schleifen über den zweiten Platz und Lucas Bracalente holte mit acht Siegen den Gesamtsieg. Eine tolle Leistung von allen und ein würdiger Abschluss dieser Freiluftsaison. Michael Halbritter, der für die Hobbyteams verantwortlich zeichnet, ließ dann noch einmal die vergangene Saison Revue passieren. Sowohl das Hobby Mixed-Team, als auch die Hobby-Herren konnten auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Siegen und tollen Matches zurück blicken.

Was ein wenig die Freude trübte, waren lediglich die unverhältnismäßig großen Wegstrecken, die man zurücklegen musste. Da wird es ein Gespräch mit dem Tennisbund geben müssen.

Zum Schluss freute er sich, gleich zwei Aktive besonders ehren zu dürfen. Melanie Hermann und Lars Schmidt schafften, was in den vergangenen Jahren noch keiner geschafft hatte: sie gewannen alle ihre Spiele in der Runde.

Nach dem verdienten Applaus ging es dann zum gemütlichen Teil über und man ließ den Abend bei netten Gesprächen ausklingen.