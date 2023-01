Erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte

Weikersheim. Die Weikersheimer Firma „Data Modul“ hat über 25 Mitarbeitende für ihr teils langjähriges Engagement geehrt. Wie die Firma in einer Pressemitteilung schreibt, sei das Jahr 2022 das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in der 50-jährigen Historie von Data Modul gewesen. Ein Grundpfeiler für diesen wirtschaftlichen Erfolg des High-Tech-Unternehmens sei der unermüdliche Einsatz der Mitarbeitenden. In der Tauberphilharmonie ehrte die Firmenleitung das Engagement der Belegschaft zu ehren und zeichnete langjährige Mitarbeitende aus. „Wir sind stolz auf unsere treue Belegschaft und überzeugt, dass der bemerkenswerte Einsatz unserer rund 500 Mitarbeitenden maßgeblich für die positive Unternehmensentwicklung verantwortlich ist“, sagte Geschäftsführer Michael Scheuenstuhl, auch im Namen des CEO Dr. Florian Pesahl. Das Senior Management-Team ehrte 23 Jubilare, die eine fünf- bis fünfzehnjährige Anstellung verzeichnen.

Drei langjährige Mitarbeitende wurden in den Ruhestand verschiedet: Für ihre Loyalität, ihr Engagement und ihre jahrzehntelange Treue honorierten Dr. Pesahl, Scheuenstuhl sowie Michael Kohl aus dem Senior Management Harald Stuka (Technischer Service) mit beachtlichen 49 Jahren, Sabine Egner (Administrative Logistik) mit 48 Jahren und Holger Schmale (Administrative Logistik) mit 18 Jahren Betriebszugehörigkeit. pm