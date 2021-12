Erfahrung ist entscheidend für den Firmenerfolg

Weikersheim. bdtronic, ein Maschinenbauunternehmen aus Weikersheim, ehrte zum Ende des Jahres seine langjährigen Mitarbeiter. Diesmal waren es 58 Kolleginnen und Kollegen, die ein Betriebsjubiläum feierten.

Als Anerkennung für ihre lange Firmenzugehörigkeit und das damit verbundene Engagement wurden sie von Christian Geissler und Arno Hügel, Mitglieder der Geschäftsleitung, ausgezeichnet.

Für 25 Jahre Betriebstreue wurden Viktor Schwab und Stefan Weiß ausgezeichnet, auf 20 erfolgreiche Jahre können Thomas Arweiler, Karsten Bauer, Stanislaus Böhm, Roland Endres, Dorsy Fahrbach, Martin Kraus, Markus Ruck, Karl-Heinz Striffler und Hubert Wiener zurückblicken. Arno Hügel hat bereits vor 40 Jahren als Auszubildender beim Vorgängerunternehmen Bartec Barlian-Technic begonnen und prägt nun das Unternehmen als Chief Financial Officer (CFO).

Neun Mitarbeiter wurden für zehn und 35 Mitarbeiter für fünf erfolgreiche Jahre bei bdtronic ausgezeichnet. „Wir sind stolz auf unsere langjährigen Mitarbeiter, die mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Bemerkenswert ist die hohe Zahl von 35 Mitarbeitern die wir in 2016 eingestellt haben. In diesem Jahr haben wir unser Firmengebäude in Weikersheim umfangreich erweitert und konnten zahlreiche neue Kollegen bei uns begrüßen“, erläuterte Patrick Vandenrhijn, Geschäftsführer der bdtronic.

bdtronic ist nach eigenen Angaben ein weltweit agierendes Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Dosieren, Imprägnieren, Heißnieten und Plasma mit Hauptsitz in Weikersheim. Zum internationalen Kundenstamm gehören insbesondere Unternehmen aus der Automobilindustrie und der Elektronikindustrie. bdtronic ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: so wurden sowohl Umsatz, Produktionsfläche als auch Mitarbeiterzahlen verdoppelt. Heute arbeiten in Weikersheim und in den Niederlassungen in Belgien, Italien, Großbritannien, USA, Mexiko und China mehr als 400 Mitarbeiter.