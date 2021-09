Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet

Weikersheim. Ein besonderes Jubiläum wurde bei „bdtronic“ in Weikersheim gefeiert: das Maschinenbauunternehmen ehrte Arno Hügel, Mitglied der Geschäftsleitung, für seine lange Firmenzugehörigkeit von 40 Jahren.

Der Assamstädter begann seine Laufbahn im August 1981 beim Vorgängerunternehmen Bartec Barlian-Technic mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach Stationen als kaufmännischer Angestellter in unterschiedlichen Abteilungen sowie als Leiter der Materialwirtschaft, ist er seit 2010 als kaufmännischer Leiter und Chief Financial Director tätig.

Während dieser Zeit gestaltete er die Entwicklung des Unternehmens zu einem weltweit agierenden Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Dosieren, Imprägnieren, Heißnieten und Plasma entscheidend mit. Zum internationalen Kundenstamm der bdtronic gehören insbesondere Unternehmen aus der Automobilbranche und der Elektronikindustrie. bdtronic ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: Heute arbeiten in Weikersheim und in den Niederlassungen in Belgien, Italien, Großbritannien, USA, Mexiko und China mehr als 400 Mitarbeiter.