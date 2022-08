Einmal Prinz oder Prinzessin sein

Weikersheim. Für Kinder und Familien veranstaltet Schloss Weikersheim zum Ende der Sommerferien ein spannendes Programm. Höhepunkt ist das Märchenfest am Sonntag, 11. September.

Für Kinder von fünf bis zehn Jahren ideal ist die Kinderführung „Einmal Prinz und Prinzessin sein“ am Sonntag, 28. August, um 14.30 Uhr. Kinder lieben es, sich zu verkleiden – im Schloss Weikersheim wird man dabei sogar zur schönen Prinzessin oder zum stolzen Prinzen. Eine Hofdame erzählt den Jungen und Mädchen, wie das Leben der adligen Kinder am Grafenhof aussah.

Vornehme Kaffeegesellschaften

Erwachsene erleben schon am Samstag, 27. August, um 14.30 Uhr das Leben vergangener Zeiten. Bei der Kostümführung „Schlürff-Tränke und edles Porcellain“, berichtet Kammerjungfer Frriderica Zöllerin (alias Carola Rollmann), von vornehmen Kaffeegesellschaften und sie erzählt von der Sammelleidenschaft ihrer fürstlichen Herrin für exquisites Porzellan. Die ganze Familie ist willkommen bei der Familienführung „Einmal ein Alchemist sein“ am Donnerstag, 1. September, um 14.30 Uhr mit Axel Lorenz. Er erzählt vom Grafen Wolfgang II., der als Alchemist am Schloss ein eigenes Laboratorium hatte, Gold machen wollte und den sagenhaften „Stein der Weisen“ suchte.

Dem Forscherdrang nachgehen

Nach einem Rundgang in der Alchemie-Ausstellung und in einigen Räumen des Schlosses, dürfen die Kinder mit einfachen chemischen Versuchen selbst ihrem Forscherdrang nachgehen. Nicht mehr weit ist es bis zum Märchenfest in Schloss und Garten am Sonntag, 11. September, von 11 bis 17 Uhr. Da werden bekannte Märchengestalten Schloss und Garten bevölkern, es wartet ein spannender Märchenparcours, Führungen und eine beindruckende Zaubershow. Und im „Schlaraffenland“ wird märchenhaft für das leibliche Wohl gesorgt. Für das Fest ist eine Anmeldung nicht erforderlich.