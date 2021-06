Einfach vertrauen – so wie die Jünger im Seesturm

Weikersheim/Creglingen. Elf Kinder aus Weikersheim und Creglingen feierten verteilt auf zwei Gottesdienste das Fest der Erstkommunion in der katholischen Kirche Zum Kostbaren Blut. Das Motto „Vertrau mir – Ich bin Da!“ hatte die Kinder bereits durch die Vorbereitungszeit geführt, die in diesem Jahr durch zwölf Weg-Gottesdienste gestaltet war. Es wurde durch das Evangelium der Jünger im Seesturm aufgegriffen. Pfarrer István Gegoe ging in seiner Ansprache nochmals darauf ein und verdeutlichte den Kindern das Vertrauen in Gott durch die Geschichte vom Seiltänzer. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Projektchor unter der Leitung von Regina Heinkel und von drei der Erstkommunionkinder.

Acht Kinder werden ihre feierliche Erstkommunion an zwei weiteren Terminen feiern.