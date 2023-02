Eine-Welt-Gruppe kauft Haus

Weikersheim. Der lange von der Weikersheimer Eine-Welt-Gruppe geplante Kauf des „Streckerhäusles“ in der Wilhelmstraße 4 in Weikersheim ist „nun endlich in trockenen Tüchern“. Das gab die Vorsitzende Barbara Hofmann bei der Jahreshauptversammlung der Gruppe bekannt.

Knapp 13 Jahre befindet sich der Weltladen, der von der Gruppe getragen wird, in diesem Haus, das nach seiner letzten Bewohnerin – Babette Strecker – benannt ist. Dem Altstadtverein von der Stadt überlassen, suchte der Verein 2008 nach gelungener Teilrestaurierung eine Nutzung für das circa 270 Jahre alte Häuschen.

Vorbildliche Zusammenarbeit

Der „Weltladen“, der bereits 20 Jahre in einem Raum des Katholischen Gemeindehauses untergebracht war, wurde angefragt. Und die kleine Gruppe, die den Laden betreute, ergriff freudig die Gelegenheit: Endlich hatte man einen „richtigen Laden“! In vorbildlicher Weise arbeiteten Altstadtverein und Eine-Welt-Gruppe in den nächsten Jahren gemeinsam daran, das Haus vollständig zu restaurieren.

2015 waren die Arbeiten abgeschlossen. Nun hat der Altstadtverein seine Auflösung beschlossen, und die Weikersheimer Eine-Welt-Gruppe entschloss sich, das Häuschen zu übernehmen. Mit dem Kaufpreis konnte der sich auflösende Altstadtverein seine Schulden begleichen.

Der Weltladen, der sowohl für Einheimische als auch für Touristen auf einem „Laufweg“ durch die Altstadt liegt, wird gut frequentiert. Das zeigte sich auch wieder in der positiven Bilanz für das Jahr 2022.

Großes Engagement

Trotz der Übernahme des Hauses und der Renovierung der Treppe, die auch im letzten Jahr vorgenommen wurde, musste man kein Geld aufnehmen. Geschuldet ist das dem hohen ehrenamtlichen Engagement aller Mitarbeitenden in der Weltgruppe und im Laden und der guten wirtschaftlichen Führung.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde den Mitgliedern die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe im letzten Jahr in einer Tischvorlage detailliert präsentiert: Regelmäßige Aktionen und Verkäufe in den Kirchengemeinden in Weikersheim und Schäftersheim, in Creglingen und seinen Teilgemeinden, in Bieberehren sowie in den Weikersheimer Schulen und im Rathaus, in manchen Betrieben und Geschäften der Altstadt.

Bei den Wahlen, die Wolfgang Schneider-Schikorr durchführte, wurde der gesamte Vorstand für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Der Weltladen befindet sich in der Wilhelmstraße 4 und ist Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Samstag von 9 bis 13 Uhr. Vor Ostern und Weihnachten und in der Fairen Woche ist der Laden täglich geöffnet. pm