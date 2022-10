Eine neue Krone für Maria

Laudenbach. Im Kinderwallfahrtsgottesdienst haben Kinder dem Laudenbacher Pfarrer Burkhard Keck zwei Kronen übergeben. Er hatte dazu aufgerufen, für die Muttergottes in der Bergkirche eine neue Krone zu basteln. Denn im Sommer war bei einem Einbruch in die Wallfahrtskirche der Schmuck des Gnadenbilds gestohlen worden.

Das Team und die Kinder des katholischen Kindergartens Maria-Theresia in Laudenbach bekamen die Nachricht vom Diebstahl mit und folgten daraufhin dem Aufruf des Pfarrers.

Die Vorschulkinder, die mittlerweile eingeschult sind, fertigten zwei Kronen. Eine ist eine klassische Zackenkrone. „So stellen sich Kinder eben eine Krone vor“, sagte Bettina Micke, Leiterin des Kindergartens.

Dem Original nachempfunden

Die andere Krone ist dem Original nachempfunden. Ein Foto diente als Vorlage, wie Micke erklärte.

Mit seinem Bastelaufruf hatte Keck die Idee eines Kindergartenkindes aufgegriffen. Das habe zu ihm gesagt, „wir basteln einfach eine neue Krone“, erklärte der Pfarrer. Keck ermunterte auch die Erwachsenen, sich an der Aktion zu beteiligen. Alle so entstandenen Kronen sollen dann beim Wiedereinzug in die Bergkirche zu Füßen der Gottesmutter gelegt werden. Es bleibt genug Zeit zum Basteln, da die Bergkirche noch wegen der Sanierungsarbeiten geschlossen ist. Daher fand der Kinderwallfahrtsgottesdienst in St. Margareta statt. ag