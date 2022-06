Eine Feier für ein grenzenloses musikalisches Europa

Weikersheim. Das Musikfest des Hohenloher Kultursommers im Weikersheimer Schloss findet – nach zwei Jahren Pause – am Samstag, 2. Juli, statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Besucher können zwischen sechs Konzerten wählen, die an verschiedensten Orten im und um das Schloss zeitgleich stattfinden.

Im Rittersaal wird das Hamburger Bläserquintett seine Ode an Europa zu Gehör bringen. Anton Reichas Es-Dur-Quintett op. 88 Nr. 2 wird ebenso zu hören sein wie Paul Taffanels g-Moll-Quintett op. 56. Dazwischen gibt es eine Quintettversion von Ludwig van Beethovens noch in Bonn komponiertes Bläseroktett in Es-Dur op. 103.

Von Frankreich, Tschechien und Österreich geht es weiter zur Schlosskapelle, wo Ricardo Volkert auf der Gitarre, aber auch als Sänger, und Horst Hecker als Cellist sich des Flamencos und Spaniens annehmen werden: mit Geschichten von Poeten und Banditen.

Ungarn, Rumänien und die Musik der Roma spielen dagegen in der linken Orangerie im Schlosspark eine Rolle. Die Gruppe Foaie Verde mit der Sängerin Katalin Horváth wird sich dort vor allem des sogenannten Gypsy Swing annehmen.

Im anderen Teil der Orangerie geht es vor allem um Pilger und Minnesänger. Die Capella Antiqua Bambergensis bieten dort zusammen mit der Sängerin und Nyckelharpa-Spielerin Jule Bauer Stücke von Richard Löwenherz, Walther von der Vogelweide, Beatriz de Dia, dem von Kürenberg und aus Sammlungen wie dem Codex Montpellier oder den Cantigas des kastillischen Königs Alfonso X. „el Sabio“. Auch da reicht das Spektrum von der Ballade bis zum Tanz.

Ganz klassisch und feinsinnig geht es im Gärtnerhaus im Schlosspark zu. Da werden die Violinvirtuosin Rebekka Hartmann und der Pianist Yannick Rafalimanana sich zweier großartiger Violinsonaten annehmen: der a-Moll-Sonate op. 25 des rumänischen Komponisten George Enescu, der auch länger in Frankreich lebte, und von Ludwig van Beethoven dessen G-Dur-Violinsonate op. 96.

Ebenfalls um 18 Uhr beginnt das Konzert in der evangelischen Stadtkirche. Hier muss das geplante Konzert mit dem Ensemble „The Schoole of Night“ entfallen. Stattdessen konnte ein ausgezeichnetes Duo gewonnen werden, das sich mündlich tradierter Musik aus dem Mittelmeerraum und dem Jemen ebenso widmen wird wie frühbarocken Werken italienischer Meister: die Sopranistin Tehila Nini Goldstein und Luise Enzian auf der Barockharfe. Sie erzählen mit den Stücken Geschichten, die stilistisch auch schon etwas über Europa hinausweisen.

Das ist auch beim Konzert im Schlosspark zum Abschluss um 21.15 Uhr mit anschließendem Feuerwerk so. Nach einem Picknick zwischen den Konzerten oder auch einem Drei-Gänge-Menü wird die ungarische Violinvirtuosin, Sängerin, Thereminspielerin und Stepptänzerin Katica Illény zusammen mit der Donau Philharmonie Wien unter der Leitung von Manfred Müssauer äußerst unterhaltsam französischen, ungarischen und italienischen Opernklängen wie rumänischen und jiddischen Tanzstücken nachspüren, aber auch klanglichen Auseinandersetzungen europäischer Künstler mit Musik aus der ganzen Welt. Denn was wäre Europa ohne den Rest der Welt?