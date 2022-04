Eine Bigband, nur ohne ein Instrument

Ihre Touren führen sie rund um die Welt: Naturally 7, die New Yorker Boygroup, die ohne ein einziges Instrument jenseits des eigenen Körpers eine komplette Band vom Schlagzeug bis zum Sänger Highend auf die Bühnen der Welt bringt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim. „Naturally 7“ reißt das Publikum von den Sitzen: im Kurhaus Baden-Baden, der Alten Oper Frankfurt, dem Mannheimer Lusisenpark, der Düsseldorfer Tonhalle, der Hamburger Elbphilharmonie – und der Weikersheimer Tauberphilharmonie!

Das hellauf begeisterte Publikum in der erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder komplett ausverkauften Weikersheimer Veranstaltungshalle rätselt: Wie schafft es Intendant Mnich nur, derartige Hochkaräter in das mit 8000 Einwohnern nicht gerade zu den Weltstädten zählende einstige Residenzstädtchen zu locken? Es sei das Haus, verrät Mnich – und er habe ein paar gute Kontakte. Lassen wir ihm seine Geheimnisse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Täuschend echt

Naturally 7 also: Eine Boygroup aus New York – mit afroamerikanischen, südamerikanischen, karibischen und europäischen Hintergrundtönungen. Aufgewachsen sind sie in den Bronx, Queens, Brooklyn, Syracuse, gefunden haben sie sich in Gospel- und A Cappella-Formationen.

Der Dreiklang aus Bass, Bariton, Tenor entwickelt sich bei ihnen zu einem facettenreichen Tonumfang, der seinesgleichen sucht – und der weit über das hinausgeht, was Menschenstimmen so gewöhnlich auf dem Kasten haben. Sie liefern hinreißende Posaunen-, Klarinetten-, Trompeten-, Harmonika- und Gitarrenklänge samt tiefstem Basswummern und einem Schlagzeugspiel vom Feinsten – nur ist kein einziges der Instrumente zu entdecken.

Die Sieben machen das so täuschend echt, dass die begeisterten Ohren den Augen schlicht nicht trauen wollen, die immer wieder suchend und erfolglos die Bühne abscannen. Nix da! Nix außer sieben schwarzen Jungs, die teils im Anzug oder Jeans und Jackets, teils wie beim Streetball angekleidet auf der Bühne einen Auftritt zaubern, der Phil Collins, Michael Jackson, Sting, die Beatles und die Bee Gees bei ihren ureigenen Songs den Atem stocken lassen würde. Aus dem britischen Manchester stammt der auf Rap spezialisierte Bariton Roger Thomas. Der mit jamaikanischem Hintergrund musizierende Dwight Stewart ist bei Naturally 7 als Bariton, Posaunist und Trompeter im Einsatz, Rod Eldridge, der kurz vor der Jahrtausendwende seine Liebe zum Mundharmonikaspiel ohne Instrument entdeckte, ist nicht nur als Tenor gefragt, sondern auch Naturally 7-Gitarrist, Trompeter und Scratching-Experte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Tenor Sean Simmonds, seit 2018 N7-Mitglied, perfektionierte seine Harmonica- und Trompeteneinlagen zur völligen Ununterscheidbarkeit zum jeweiligen Instrument, und was Warren Tomas als Percussionist und Klarinettist seinen unsichtbaren Instrumenten entlockt, entzieht sich Denkversuchen.

2015 gesellte sich Ricky Cort als erster Tenor und Gitarre zu N7, erst im vergangenen Jahr kam N’Namdi Bryant, Bass, hinzu. Gemeinsam sind sie – singend, klingend, Tanzschritte, Mimik, Gestik und Parodie einsetzend, ein unverwechselbares, an eine Bigband grenzendes Ensemble.

Mit Phil Collins’ „Feel It“, ihrem in der Pariser Metro aufgenommenen Videohit, legen sie los, kommen einer nach dem anderen – „Tick, tick, tock... I see the light, I feel alright…“ – auf die Bühne, begeben sich dann mit „Wanna Be Startin’ Somethin’“ auf Michael Jacksons Spuren, legen Instrumentalsoli ein, und führen mit ihrer rappenden „Jericho“-Version das Publikum zu ersten Highs and Downs.

Nur nicht so brav sein!

Nicht so brav sein, „mitklatschen, mitsingen, mitmachen!“ fordern sie auf, endlich wieder vor einer vollen Halle, die die Künstler ebenso glücklich macht wie das Publikum, das zwar noch brav auf den Stühlen sitzt, aber schon mitwippt, sich mitreißen lässt von „We’re gonna break these walls down tonight“, denn wann wäre es je wichtiger gewesen, die durch Corona und Kriege so verflixt hoch gewachsenen Mauern einzureißen? Auch „Wall of Sound“, perfekt mit vibrierender E-Gitarre, genialem Bläsersound, gekonnten Freezes und amüsanten Aufweck-Intermezzospiel, bringt diese Botschaft an die Gäste.

Vielleicht etwas zu früh im Programm: die Ballade „Going Home“, zumal vor der Pause noch weiteres folgt, brilliert herrlich balladesk mit einem Klangspektrum vom tiefsten Bass bis zu den allerhöchsten Kopftönen. Eins stimmt gewiss: das „Keep the Customer Satisfied“ gelingt – der Kunde ist offenbar zufrieden. Und nach der Pause? „Put you on to this“ mit köstlicher Drehorgeleinlage. Dann folgt die Liebesballade „First time“ für Werner und Irma aus dem Publikum, die sich mit 51 Ehejahren bereits am längsten die Treue halten.

Auf Gnarls Barkleys’ „Crazy“ folgt ein Simon and Garfunkel-Medley und Stings „Englishman in New York“. Das Publikum singt mit – wie überall auf der Welt – außer, wie die N7-Boys berichten, in England und New York.

Raus aus der Fremdheit, raus und über die Mauern, raus aus den Gegensätzen, raus, unbedingt raus auch aus den Kriegshandlungen: „Wir haben doch so viel gemeinsam, wir gehören doch alle zu einer Familie“, erinnern sie die Zuhörer. Bob Marleys „One Love“ unterstreicht die Botschaft, die Naturally 7 so glaubhaft am Herzen liegt.

Bei Coldplays „Fix You“ müssen sie eigentlich gar nicht mehr dazu auffordern, und bei dem ursprünglich von „The Black Eyed Peas“ getexteten Song „Where is the love?“ hält es dann wirklich nur noch wenige auf den Stühlen. Schließlich folgt „While my guitar gently weeps“ von den Beatles.

Einer nach dem anderen verlässt die Bühne, bis auf Warren Thomas, der sein unsichtbares Schlagzeug dann doch irgendwann in ein „fade out“ rieseln lässt. Der Applaus fordert Zugabe auf Zugabe ein. Und jetzt verwandelt sich der Konzertsaal, durch den Strobe-Lichter und die Disco-Kugel fast schon schwindelerregende Leuchtfunken tanzen lassen, in eine Maxi-Disco: „Stayin’ Alive!“

Noch auf dem Heimweg nach dem über zweieinhalbstündigen Konzert jubilieren Besucher diesen und andere Songs, trippeln und tänzeln in Naturally 7-Formationsschritten und wirbeln dabei durch die dicken Schneeflocken, die sich kurz vor Ostern nochmal im Taubertal tummeln.

Wer da war und die Truppe, die in Deutschland unter anderem durch Auftritte im ZDF-Fernsehgarten und insbesondere „Music Is the Key“ von Sarah Connors bekannt wurde, noch nie gesehen hatte, erlebte einen Abend mit Suchtpotential.