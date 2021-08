Eine 355-jährige Firmentradition endet

Seit 355 Jahren ist die Familie Belschner im Weikersheimer Stadtteil Elpersheim eng mit dem Rohstoff Holz verbunden. Zum Jahresende ist Schluss und die lange Tradition endet.

Elpersheim. Als 1666 die Vorfahren von Ernst und Rudolf Belschner von Rothenburg ob der Tauber nach Elpersheim übersiedelten und hier begannen als Schreiner, Glaser und Zimmerleute tätig zu werden, hätten sie bestimmt nicht zu träumen gewagt, dass es ihren Betrieb auch noch nach Jahrhunderten geben würde. Heute fertigt die Firma Belschner vorwiegend Wintergärten und Fenster – auch für Stammkunden in China wie unsere Zeitung in einer Reportage vor einigen Jahren bereits berichtete.

Geführt wird die Firma von den beiden Brüdern Ernst und Rudolf Belschner, die 1989 ihren Vater an der Spitze ablösten. Schon 1987 hatten sie einen Großauftrag aus Saudi-Arabien ergattert und den Startschuss für eine Neuorientierung – gewissermaßen weltweit – gegeben.

Beide hatten nach dem Studium in anderen Betrieben gearbeitet, um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten und ein möglichst breites Wissen mit einbringen zu können. Angesichts veränderter Techniken, bei denen nun auch viel mit Metall und Elektronik gearbeitet werden musste, eröffnete dies neue Aufgabenfelder und sie entschlossen sich vor allem im Bereich Wintergärten tätig zu sein. Ein Entschluss, den sie bis heute nicht bereuen mussten, sind die Auftragsbücher doch voll und die Stammkundschaft reicht vom Main-Tauber-Kreis bis nach China.

Warum ist dann aber Schluss Ende des Jahres? Rudolf Belschner sagt dazu: „Weder Corona, noch fehlende Aufträge sind der Grund, dass wir am Ende dieses Jahres aufhören. Schlicht und ergreifend sind wir jetzt in einem Alter, in dem man sich schon gut überlegen muss, wie lange es noch gehen soll.“ Sein Bruder Ernst ergänzt: „Unsere Kinder sind alle anderweitig beschäftigt und so kommt aus unserer Familie auch kein Nachfolger mehr in Betracht. Und jünger oder gesünder werden wir beide nicht.“

Leicht fiel ihnen beiden der Entschluss nicht. Ihr ganzes Leben hat sich um die Firma gedreht und auch während des Studiums und des Erfahrungen-Sammelns außerhalb war immer klar, dass sie eines Tages den Familienbetrieb übernehmen werden.

„Wir haben nie nachgerechnet, aber unsere Tradition in der Holzbearbeitung besteht seit mindestens zehn Generationen und das ist nur die Zeit, die in Kirchenbüchern nachvollzogen werden kann, über die Zeit vor dem Umzug nach Elpersheim können wir nichts sagen. Aber so eine lange Tradition wirft man nicht leichtfertig weg, wir haben uns das gut überlegt. Aber natürlich wird der Abschied von den Mitarbeitern, die fast alle schon an die 30 Jahre mit uns arbeiten und den langjährigen Kunden sehr schwer für uns“, blicken die beiden in die nicht mehr allzu ferne Zukunft.

Abschied mit Paukenschlag

Schöner hätte man es auch nicht in einem Buch schreiben können. Zum Ende können sie und ihre Mitarbeiter noch einmal zeigen, was sie drauf haben. Ein großer Auftrag aus dem Reich der Mitte stellte sie alle vor große Herausforderungen.

Zufall ist es nicht, dass gerade aus China viele große Aufträge kamen. Nachdem Anfang der 2000er Jahre eine chinesische Delegation von der Firma Weinig zum Vorführbetrieb nach Elpersheim geschickt worden war, entwickelte sich ein reger Kontakt, der in der Gründung der Marke Hans Rock endete, über die die Firma Belschner mit einem Partner ihre Produkte in China vertreibt.

Rudolf Belschner erzählt: „Wir haben schon viele außergewöhnliche Aufträge gehabt. Besonders die Erneuerung der Fenster in elf Gebäuden des kaiserlichen Ahnenpalastes in der verbotenen Stadt war sehr diffizil, aufregend und hat uns noch bekannter im ganzen asiatischen Raum gemacht. Dieser Auftrag jetzt sprengt aber alle Dimensionen.“

Ein Privatmann in China wollte in sein neues Haus Schiebetüren und Trennwände. Was ja an und für sich nichts Außergewöhnliches ist. Wenn da nicht die Maße wären. Ernst Belschner dazu: „12,25 Meter lang und 2,9 Meter hoch sollte die längste Türe sein und die anderen zehn sind nicht viel kleiner.“ Auf die Frage, wie groß denn so ein Haus sein müsse, dass man da solche Türen verbauen kann, grinsen die beiden nur und die Antwort lautet: „2700 Quadratmeter Wohnfläche!“

So etwas hatten auch die Belschners in ihrer langen Karriere noch nicht gehabt und so ging es ziemlich aufgeregt an die Planung. Viel Denkarbeit war nötig, Kunstschlosser und andere Spezialisten mussten die Sonderwünsche umsetzen und die Belegschaft konnte zeigen, was in ihr steckt um dann Schiebetüren und Trennwände zu fertigen, die allen Anforderungen gerecht wurden.

Nachdem in Ulm im Beschussamt bestätigt wurde, dass die mitgelieferten Fenster teilweise beschusshemmend bis Klasse FB 6 (entspricht Nato-Munition) sind, konnten insgesamt 20 Tonnen für die Luftfracht fertig gemacht werden. Genau so groß ist dann auch die letzte Lieferung, die im September auf den Weg geschickt wird.

So endet die Geschichte der Firma Belschner mit einem beeindruckenden Finale. Der Reporter kann es sich am Ende des Gesprächs doch nicht verkneifen und fragt, ob es denn gar keine Chance auf eine Fortführung gibt – darauf antworten die beiden Chefs übereinstimmend: „Wenn jemand käme, der die Firma fortführen will, dann hören wir uns das natürlich an. Aber dann müsste schon sehr sicher sein, dass auch in Zukunft die Qualität stimmen muss. Wir haben uns in langen Jahren einen guten Ruf aufgebaut. Den wirft man nicht weg!“