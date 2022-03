Ein „sagenhaftes“ Konzertereignis

Weikersheim. Seit kurzem ist die Grünen-Politikerin Claudia Roth Schirmherrin des Zukunftsorchesters. Die „Junge Deutsche Philharmonie“ vereint die besten Musizierenden der deutschsprachigen Musikhochschulen. Nach einer zehntägigen Probenphase in der Musikakademie Schloss Weikersheim spielt das Mitgliedensemble der Jeunesses Musicales Deutschland am Sonntag, 20. März, um 15 Uhr ein sagenhaftes Konzert im Konzertsaal der TauberPhilharmonie.

Mit ihrer Frühjahrstournee „Sagenhaft“ spielt die Junge Deutsche Philharmonie ein wahrhaft episches Programm, das sie nach Weikersheim auch in der Elbphilharmonie Hamburg, der Berliner Philharmonie und dem Kulturpalast Dresden präsentieren wird. An diesem Abend trifft Richard Wagners „Vorspiel zu Lohengrin“ auf das zeitgenössische Cellokonzert von Esa-Pekka Salonen und auf die Mammutkomposition „Pelleas und Melisande“ von Arnold Schönberg.

Flirrende Streicher, tönendes Blech und gigantische Klanggebirge, zartes Pianissimo und ohrenbetäubende Fanfaren – in diesem Programm gibt es die ganze Bandbreite und Wucht von orchestraler Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu entdecken.

Der Cellist Nicolas Altstaedt übernimmt den Solopart in Salonens Cellokonzert, Dirigent Dima Slobodeniouk die musikalische Leitung der Tournee. Das Programm der Frühjahrstournee „Sagenhaft“ wurde, wie alle Programme des Zukunftsorchesters, von den gewählten Mitgliedern des Programmausschusses entwickelt. Um den Konzertbesuchern einen tieferen Einblick in die Werke und die Programmidee zu ermöglichen, werden Orchestermitglieder ab 14.30 Uhr eine Einführung im Konzertsaal in das Konzert geben. Das Orchester besteht aus Studierenden zwischen 18 und 28 Jahren, die mit Herzblut Musik machen und Zukunftsvisionen kreieren.

Karten für dieses Konzert, das in Kooperation mit der Jeunesses Musicales Deutschland stattfindet, gibt es online unter www.tauberphilharmonie.de, unter Telefon 07934/995 999 9 oder an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.