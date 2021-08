Weikersheim. Im Alter von 82 Jahren ist Schuldekanin i. R. Eggert Hornig in der letzten Woche in Bad Mergentheim verstorben. 26 Jahre lang war er für den Religionsunterricht im evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim zuständig.

Seit 1978 hatte Eggert Hornig das Amt eines „Schuldekans“ inne – er war Teil des Dekanatamts, zugleich Außenstelle des Oberkirchenrats und Visitator der Lehrkräfte im Religionsunterricht. Zuständig war er für die Kirchenbezirke Weikersheim und Künzelsau, sein Dienstsitz war Bad Mergentheim.

Eggert Hornig ist im Alter von 82 Jahren gestorben. © Keßler

„Eggert Hornig war eine herausragende Persönlichkeit unserer Landeskirche“. Das hob Oberkirchenrat Werner Baur anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 2004 hervor. Der Religionsunterricht sei für ihn „Ort ehrlicher Begegnung von Christentum und Kultur“ gewesen.

In diesem Sinne habe er auch die Verbindung zwischen Kirche und Schule sowie seinen Brückenschlag als Schuldekan zum Staatlichen Schulamt und dem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Bad Mergentheim gesehen. Persönlich sei Eggert Hornig „bescheiden und zurückhaltend gewesen, korrekt und barmherzig, einfühlsam und seelsorgerlich zugleich, eben ein kritischer und wohlmeinender Wegbegleiter und ein Mann mit Format und Stil“. Wesentlich waren für ihn die persönlichen Kontakte zu den Religionslehrern durch Beratung, Unterrichtsbesuche und Fortbildung. Der von ihm jährlich veranstaltete „Evangelische Lehrertag“ in Niedernhall fand guten Zuspruch. An den Prüfungen für staatliche Lehrer mit dem Fach Religion war er als Schuldekan beteiligt. In seiner Dienststelle baute er eine umfangreiche religionspädagogische Bibliothek auf.

Eggert Hornig stammte aus Ludwigsburg. Nach Abitur und Theologiestudium arbeitete er an verschiedenen Orten Württembergs, zuletzt an der Gedächtniskirche in Stuttgart, als Vikar.

Im ständigen Dienst war Eggert Hornig zehn Jahre lang Religionslehrer am Gymnasium in Schwenningen. Zugleich hatte er dort das Amt des Personalratsvorsitzenden inne. Als 1978 erstmals die Stelle eines Schuldekans für die Kirchenbezirke Weikersheim und Künzelsau ausgeschrieben wurde, erhielt er sie.

13 Jahre lang war Eggert Hornig auch Sprecher der württembergischen Schuldekane. Er war beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises und saß für die Schuldekane im Beirat des Evangelischen Bildungswerks von Hohenlohe. Verdient gemacht hat sich Eggert Hornig zudem bei den drei Besuchen der ehemaligen jüdischen Mitbürger in Bad Mergentheim und Umgebung in den Jahren 1984, 1987 und 1990.

Die letzten Jahre seines Dienstes waren geprägt von der Entwicklung neuer „Bildungsstandards“ auch für den Religionsunterricht. Dabei legte Eggert Hornig großen Wert darauf, dass „zum Religionsunterricht auch Inhalte gehören, nicht nur Kompetenzen und Methoden“.

Auch die zunehmende konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht begleitete er kritisch. Sorge bereitete ihm der fehlende Nachwuchs an Pfarrern und Religionslehrern.

Eggert Hornig war der erste und auch der letzte Schuldekan in Bad Mergentheim. Nach seiner Zurruhesetzung wurde der Kirchenbezirk Weikersheim dem Bereich des Schuldekans von Crailsheim zugeordnet peka