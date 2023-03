Ein Höchstmaß an geistiger Wendigkeit

Weikersheim. Es scheint wenig verwunderlich, dass die abstrakt wirkende, Metrum, Beat und Symmetrie sprengende Klangarchitektur des Free Jazz bei vielen – unerfahrenen – Hörern häufig Ratlosigkeit, nicht selten gar Unwillen oder Ablehnung auslöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch selbst das einer klassischen Harmonik hörige Ohr hätte sich der überbordenden Vitalität und imposanten Brachialgewalt des Konzerts des „Arashi-Trios“ im „club w 71“ in Weikersheim nur schwerlich entziehen können.

Beinahe 47 Jahre ist es her, dass der japanische Saxofonist und Sänger Akira Sakata mit dem Yosuke Yamashita Trio zum ersten Mal die Weikersheimer club-Bühne betreten hat, und es scheint, als habe das Alter dem wuchtigen, hochenergetischen Free-Powerplay des mittlerweile 73-Jährigen nichts anhaben können. Mit dem schwedischen Kontrabassisten Johan Berthling und dem aus Norwegen stammenden Schlagzeuger Paal Nilssen-Love war er vor fünf Jahren das letzte Mal im „club w 71“.

Mehr zum Thema Zum 100-Jahr-Jubiläum Posaunenchor Elpersheim bot fulminantes Konzert Mehr erfahren Soziales Engagement Lions spenden 20 000 Euro für Ukraine Mehr erfahren

Das Trio ist ein hochkarätiges Gespann, das der Zuhörerin respektive dem Zuhörer vom ersten Augenblick an ein Höchstmaß an Konzentration und geistiger Wendigkeit abverlangt. Die explosionsartig einsetzenden, drängenden, an Intensität nicht nachlassen wollenden Saxofonkaskaden Sakatas, die tiefen, kraftvollen, treibenden Bass-Linien Berthlings, die sich überschlagenden, jagenden Spannungsbögen und Überraschungsmomente, die Nilssen-Love unablässig am Schlagzeug erzeugt, versetzen die Synapsen in einen ekstatischen Rausch und man spürt intuitiv: Hier sind drei Musiker am Werk, die sich durch eine bemerkenswert ausgeprägte Individualität und Virtuosität auszeichnen - hier entsteht große Musik und man darf dem Prozess beiwohnen und in ihn einfließen. Das Trio, das zwei Abende zuvor in London gespielt hatte, ließ mit einem wuchtig-expressiven, hochenergetischen Auftakt in Weikersheim den Sound und das Feeling der Großstadt aufflammen, es blieb aber nicht bei dieser tosenden Verschwendungssucht. Mit dem Griff zur Klarinette schlägt Sakata auch leisere, sanftere Töne an und wechselt so mit einer beinahe federnd wirkenden Leichtigkeit ins Lyrische, spinnt feinere Melodielinien, die von Berthling und Nilssen-Love mit großer Sorgfalt umhüllt, akzentuiert und nuanciert werden. Doch das Ausdrucksspektrum des Multiinstrumentalisten ist damit noch lange nicht erschöpft: Sakatas

Gesänge – die er mit üppigen, exaltierten Gesten szenisch unterstreicht – wechseln zwischen inwendigem, sich langsam steigerndem, langgezogenem, kräftigem Brummen hin zu lauthals ausgerufenen Ermahnungen oder wecken gar den Eindruck eines qualvollen Schmerzensschreis. Als Grundlage seiner Improvisation dient ihm die traditionelle japanische Ritterliteratur, die vom Krieg oder der Vergeblichkeit des Lebens erzählt.

Hier zeigt sich, wie perfekt das Trio ineinander verzahnt ist: Paal-Nilssen und Johan Berthling passen sich in das Gefüge ein, indem sie Sakatas poetischen Sprech- und Schreigesang durch aufmerksames, genauestes Hin- und Zuhören begleiten.

Nicht zuletzt gilt das für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im „club w 71“: Vom ersten Moment an waren sie begeisterte Hin- und Zuhörer und kamen nach stürmischem Applaus in den Genuss einer grandiosen Zugabe.