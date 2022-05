Ein ganzes Dorf befand sich im Rätsel-Fieber

Elpersheim. Die Landfrauen Elpersheim haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie riefen nicht nur ihre 150 Mitglieder, sondern gleich das ganze Ort zum Mitmachen für Ihr Dorfrätsel auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem das Rätsel bereits im letzten Jahr zum Corona-Lockdown bei den Mitgliedern eine willkommene Abwechslung war und großen Anklang gefunden hat, gab es in diesem Jahr eine Neuauflage. Es galt 13 Fragen zu beantworten, die nicht immer einfach waren. Man musste sich schon auf den Weg durch Elpersheim machen und die Ortschaft genauer unter die Lupe nehmen. Im Nu war das ganze Dorf im Rätselfieber und es galt die teilweise kniffligen Fragen zu lösen wie etwa: „Welche Jahreszahl seht über der Kirchentür?“ oder „Wie viele Kinder gehen in die Grundschule?“, „Seit wann gibt es eigentlich den Kindergarten in den Stegwiesen?“. Besonders diskutiert, geschätztund abgemessen wurde bei der Frage: „Wie viele Meter sind es vom oberen Ortschild, über die neue Behelfsbrücke an der Tauber, bis zum unteren Ortsschild am Bahnhof?“. Bis zum Schluss wurde gerätselt, gesucht, Treppenstufen gezählt, Strecken abgefahren und rege kommuniziert. Nach der langen Zeit der Kontaktbeschränkungen, wollten die Landfrauen wieder ein Miteinander und Aufeinanderzugehen schaffen, was Ihnen mit dieser Aktion auf jeden Fall gelungen ist. Nachdem alle Rätsel ausgewertet waren, konnten unter den vielen richtigen Einsendungen die Gewinner vom „Glückskind“ Leonard Metzger, in der neuen Taubertalhalle gezogen werden. Da der Verein im letzten Jahr kaum Einnahmen hatte, wurden die Preise in diesem Jahr von einigen Elpersheimer Unternehmen gespendet. Zu gewinnen gab es insgesamt zwölf Sachpreise und Gutscheine im Wert von über 260 Euro. Der erste Preis konnte gleich zweimal vergeben werden: über einen 100 kWh Stromgutschein vom Elektrizitätswerk Geuder darf sich Heidrun Blank freuen, Ursula Popp gewann einen Friseurgutschein von Petras Kreativ Haarstudio. Den zweiten Preis gab es gleich viermal zu vergeben, hierüber freuen sich: Heide Grau (Massagepraxis Veronika Nagel), Waltraud Dümmler (Elektro Belschner), Margit Singer (Haas Forstdienstleistungen) und Lena Kreußer (Invest Concept). Die Auflösung des Rätsels ist im Schaukasten in der Ortsmitte veröffentlicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2