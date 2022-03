Ehrenbrief für Dr. Steinmüller

Weikersheim. Nach einem Jahr Zwangspause hielt die Turnabteilung des TSV Weikersheim wieder eine Abteilungsversammlung in gewohnter Umgebung, dem Weingut Hofäcker, ab.

Dr. Günter Steinmüller empfing die 30 Mitglieder, die zum Teil den Weg hoch nach Queckbronn sportlich erwandert hatten.

Als ersten Punkt stellte Thomas Melzer das neue Berichtsheft vor, indem jede Gruppe der Abteilung das vergangene Jahr Revue passieren lässt und auch einen Einblick in die Übungsstunde gewährt.

Kreativität gefragt

Da der Turnbetrieb pandemiebedingt in der Halle erst nach den Sommerferien 2021 wieder erlaubt war, improvisierten bis dahin zum Teil die Gruppen ihre Turnstunden draußen an der frischen Luft. Dies erforderte Kreativität und Umdenken, da Turnen als ein klassischer Hallensport gilt. Anschließend legte Kassiererin Sandra Bergold die Kassenberichte zweier Jahre vor, die von den Kassenprüfern Franz Mihsler und Jutta Melzer vorbildhaft und einwandfrei bescheinigt wurden. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Aufgrund der letztjährig entfallenen Abteilungsversammlung mussten alle Ämter, allerdings in abgeänderten Amtszeiten, neu gewählt werden.

Alle Ämter neu gewählt

Für ein Jahr wurde der Abteilungsleiter Dr. Günter Steinmüller, dessen Stellvertreterin Rosemarie Spitzley, Schriftführerin Heike Mühleck und Kassenprüferin Madlen Hertlein bestätigt.

Für zwei Jahre wurden der Technische Leiter Thomas Melzer, Kassiererin Sandra Bergold und Kassenprüfer Klaus Spitzley gewählt. Die Wahl wurde durch den Geschäftsführer des TSV, Walter Frick, vorgenommen. Verabschiedet aus dem Vorstand wurden die bisherigen Kassenprüfer Jutta Melzer und Franz Mihsler.

Dr. Günter Steinmüller überreichte beiden für ihre langjährige Bereitschaft ein Gutscheingeschenk. Monja Melzer berichtete von der zuvor abgehaltenen Jugendvollversammlung. Da diese auch zuletzt 2020 stattfand, mussten auch hier sämtliche Ämter neu gewählt werden: Für ein Jahr wurden die Jugendleiterin Monja Melzer, die Schriftführerin Annika Geuder und die Jugendsprecherinnen Salina Klärle, Leni Neumann und Lina Pfahler gewählt.

Der Posten des stellvertretenden Jugendleiters konnte dieses Mal erfreulicherweise wieder besetzt werden. Hier wurde Eva Wetzel von der Versammlung für zwei Jahre bestätigt.

Zum Schluss überreichte der stellvertretende Turngauvorsitzende Thomas Melzer den Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes an Dr. Günter Steinmüller für nun mehr 26 Jahre Abteilungsleitung.

Eine weitere Ehrung erhielt für 50 Jahre Übungsleitertätigkeit Thomas Melzer. Rosemarie Spitzley überreichte im Namen der Turnabteilung ein Präsent und skizzierte ausführlich den Verlauf seiner Trainertätigkeit (siehe nebenstehender Bericht). tsv