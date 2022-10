Die exotischen Kübelpflanzen kehren zurück in die Orangerie: Seit Anfang Oktober räumen die Gärtnerinnen und Gärtner von Schloss und Schlossgarten Weikersheim die Pflanzen nach und nach in das prachtvolle Gewächshaus, um sie vor winterlichen Temperaturen zu schützen. Besucherinnen und Besucher können den Ostflügel der Orangerie im Schlossgarten in den Wintermonaten wie zu Zeiten der

...