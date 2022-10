Drei Mannschaften bei den „Deutschen“

Weikersheim. Auf geht’s zu den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen: Die DLRG-Ortsgruppe Weikersheim startet am kommenden Wochenende mit drei Mannschaften.

Die 49. Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Rettungsschwimmen finden im Stadionbad in Hannover statt. Fast 2000 Rettungssportler aus 14 Landesverbänden gehen am Freitag, 21. Oktober, bei den Einzelmeisterschaften und am Samstag, 22. Oktober, bei den Mannschaftsmeisterschaften an den Start und ermitteln ihre deutschen Meister in den Altersklassen.

Souverän behauptet

Die DLRG-Ortsgruppe Weikersheim hat sich souverän bei den Bezirksmeisterschaften behauptet, und drei Mannschaften haben sich mit jeweiligen Podestplätzen bei den Württembergischen Meisterschaften Ende Juni in Biberach die „Fahrkarten“ zu den Deutschen Meisterschaften erschwommen.

Mit Meldeplätzen von Platz 12 (AK 12 männlich), Platz 18 (AK 12 weiblich) und Platz 22 (AK 17/18 weiblich) gehen die Weikersheimer Rettungssportler ganz entspannt an den Start nach dem Motto: „Hauptsache dabei gewesen“ und werden ihr Bestes abliefern.

In den letzten vier Wochen haben die Mannschaften im Würzburger Adamibad trainiert, da die Deutschen Meisterschaften auf einer 50-m-Bahn im Stadionbad Hannover ausgetragen werden.

In der Altersklasse 12 weiblich gehen an den Start: Josefine Fleuchaus, Annalena Grabow, Julia Hofmann, Franzi und Marie Pflüger. Diese müssen beim Wettkampf 4 x 25 m Rettungsstaffel, 4 x 25 m Rückenlage ohne Armtätigkeit, 4 x 25 m Gurtretterstaffel sowie 4 x 50 m Hindernisstaffel absolvieren.

AK 12 und AK 17/18

Die Mannschaft AK 12 männlich startet mit folgenden Rettungssportlern: Maximilian Bonk, Luca Hofmann, Ben Meinert, Leonhard Metzner und Johann Stuka. Die männlichen Rettungsschwimmer schwimmen die gleichen Disziplinen wie die Mädchen.

Die weibliche Mannschaft der AK 17/18 tritt mit folgenden Rettungssportlerinnen an: Dana Aldinger, Marie Hofmann, Elisabeth Kuhn, Johanna und Manuela Teufel.

Sie müssen die folgenden Disziplinen schwimmen: 4 x 50 m Rettungsstaffel, 4 x 25 m Puppenstaffel, 4 x 50 m Gurtretterstaffel und 4 x 50 m Hindernisstaffel.

Mit Rahmenprogramm

Die gesamten Rettungssportler und ihre Betreuer reisen an diesem Freitag an und sind bis Sonntag in einem Ferienhaus 30 Kilometer östlich von Hannover untergebracht.

Das Wochenende nach den Wettkämpfen wird mit einem Rahmenprogramm kombiniert, so dass alle Teilnehmer ein schönes Wochenende erleben werden. Mal sehen, wie sich die Weikersheimer Rettungssportler schlagen werden. mr