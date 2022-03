Doppelkonzert am 2. April

Weikersheim. Zwei Konzerte bietet der club w71 am Samstag, 2. April, um 20.30 Uhr. Eröffnet wird das Doppelkonzert vom österreichischen Schlagzeuger und Komponisten Martin Brandlmayr, der musikalisch zwischen den Polen Improvisation und Komposition, aktueller Jazz, experimentelle Rockmusik und Neue Musik agiert.

Zweimal war er bereits im club w 71 zu erleben, zunächst mit einem Quartett Otomo Yoshihides, dann in einem Konzert mit der Gruppe Polwechsel, das vom SWR aufgenommen und in der Reihe NOW-Jazz gesendet wurde. Im Auftrag des SWR entstand sein Hörstück Vive Les Fantômes (Lang leben die Geister), das 2018 mit dem Karl Sczuka Preis ausgezeichnet und 2019 auf Thrill Jockey veröffentlicht wurde. In das von Schlagwerk und Xylophon grundierte Stück werden Samples, kurze Schnipsel aus Interviews, Probeaufnahmen und Konzerten von Miles Davis, Thelonious Monk, Billie Holiday, Jacques Derrida eingespielt. Um den Hörspiel-Charakter seines Werks zu verstärken, wird Martin Brandlmayr sein Solo im weitgehend abgedunkelten club w71 aufführen. Im zweiten Teil des Abends darf man sich auf zwei Größen der aktuellen Improvisationsmusik freuen: Steve Swell an der Posaune und Elisabeth Harnik am Klavier (wir berichteten).

