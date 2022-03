„Die Sintflut neben uns“

Weikersheim. Der Evangelische Kirchenbezirk Weikersheim und das Evangelische Bildungswerk Hohenlohe veranstalten am Donnerstag, 31. März, einen Vortrag mit Pfarrer Ralf Häußler vom Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung. Alles zu haben und noch mehr zu wollen, den Wohlstand zu wahren, indem man ihn anderen vorenthält – dies scheint das heimliche Lebensmotto der „entwickelten“ Gesellschaften zu sein. Den Menschen in den reichen Ländern geht es gut, weil es den Menschen in anderen Weltregionen schlecht geht. Darauf haben nicht zuletzt die jungen Menschen von „Fridays for Future“ aufmerksam gemacht und gezeigt, welche Zukunft der Menschheit droht, wenn sie so weitermacht wie bisher. Die Klimakatastrophe ist schon jetzt Alltag. So gilt: „Nicht ‚nach uns die Sintflut’, sondern neben uns die Sintflut!“ Der Vortrag findet im Evangelischen Gemeindehaus Weikersheim um 19.30 Uhr statt. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07940/55927 oder an sekretariat@ebh-hohenlohe.de.

