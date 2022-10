Weikersheim. Die Natur imitieren und integrieren ist kurz gesagt das Ziel der Biologischen Transformation. Professor Dr. Thomas Bauernhansl und Professort Dr. Vera Meyer sprachen in Weikersheim zu Forschung und Inhalten dieses Wissenschaftsfeldes.

Betrachte man den Planeten Erde mit technischem Blick, so könne man ihn als Raumschiff betiteln, ein Raumschiff, mit dem die Menschheit pfleglich umgehen sollte. Mit diesem Vergleich stieg Prof. Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart, in seinen Vortrag ein.

Prof. Bauernhansl war neben Prof. Vera Meyer von der Wittenstein Stiftung als Experte in die Tauberphilharmonie in Weikersheim eingeladen worden.

Dort fand die inzwischen fünfte hybride „Enter the future“-Veranstaltung statt, wieder moderiert von Benedikt Hofmann, dieses Mal unter dem Titel: „Biologische Transformation – wofür? Und was haben Pilze damit zu tun?“.

„Menschheit braucht drei Erden“

Bauernhansl führte an globalen Bereichen wie Ernährung, Medizin und Raumbedarf auf, dass, sollte sich der allgemeine Ressourcenbedarf nicht ändern, die Menschheit bis 2050 drei Erden brauchen werde.

Es sei zwingend, sich die Frage zu stellen: „Wie können wir nachhaltig leben?“ Aber das solle geschehen, ohne Nachhaltigkeit mit Verzicht gleichzusetzen, es gehe darum, „die Bedürfnisfelder zu revolutionieren“.

Hier komme die Biologische Transformation ins Spiel, die eine Verbindung von Biologie und Technologie darstellt, auch Biologisierung genannt.

Prof. Bauernhansl erklärt: „Wir sprechen von drei unterschiedlichen Modi bei der Biologischen Transformation: imitieren, integrieren und interagieren.“ Imitieren kenne man bereits als Bionik. „Das ist die Übertragung von Phänomenen der Natur auf die Technik; dabei unterscheiden wir wiederum drei Ebenen: Lernen von den Ergebnissen der Natur, Lernen vom Prozess der Evolution und Lernen von den Prinzipien der Natur. Integrieren meint die Nutzung von Synergien zwischen natürlichen und technischen Prozessen.“ Und Interagieren führe schließlich zu sogenannten „biointelligenten“ Systemen. Da entstehe ein komplexes Netzwerk aus verschiedenen Elementen und Einheiten, das zielgerichtet zwischen biologischer, informatorischer und technischer Ebene interagiere.

Fleisch aus Pflanzen

Anwendungsfelder seien beispielsweise eine Flächennutzung, bei der nicht wie derzeit 60 Prozent der Agrarfläche für Viehfutter genutzt werde, Stichwort „Pflanzliches Fleisch“ oder ein neuer Ansatz in der Krebstherapie wie auch eine biointelligente Wasserstofferzeugung aus Biomasse. Von Anfang an sei wichtig, die Gesellschaft bei diesem notwendigen Veränderungsprozess mitzunehmen, bei dem adäquater Ersatz für heutige Wertschöpfungsketten geschaffen werde, was schließlich zu einem gesünderen Leben auf der Erde führe.

Pilze als Transformationskünstler

Prof. Vera Meyer, Leiterin des Lehrstuhls für Molekulare und Angewandte Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin, spricht in ihrem Impulsvortrag über „Pilze als Transformationskünstler“ und wie man das Stoffwechselpotenzial der Organismen für eine nachhaltige Zukunft einsetzen kann. Pilze seien Voraussetzung für Pflanzen und Tiere, erklärt sie eingangs und dass Flora, Fauna und Funga die am weitesten entwickelten Königreiche dieser Erde seien, da sie in Respekt und Symbiose miteinander leben. Sie erläuterte weiter: „Pilze bilden schon lange die Grundlage für viele Industrien“, die nächste große Transformation sei hin zu pilzbasierten Materialien, die zum Beispiel im Bau eingesetzt werden und Betonteile miteinander verbinden, unabhängiger von der Zementindustrie machen sollen. Auch in der künstlerischen Auseinandersetzung beschäftigt sich Vera Meyer mit Pilzen und plädiert dafür, dass Wissenschaft, Künste und Gesellschaft als Triade agieren müssen, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. Sie sagte: „Künste ermöglichen eine sinnliche Erfahrung. Kunst ist damit eine Brücke von Ideen hin zur Gesellschaft.“

In der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde ging es unter anderem auch um Kritik an der Biologischen Transformation.

Thomas Bauernhansl erwidert: „Viele haben eine romantische Vorstellung vom Funktionieren des heutigen Systems“ und erwähnt als Beispiel die teilweise radioaktive Bestrahlung von Pflanzen. Es brauche Lösungen für die Zukunft und durch Kommunikation eine Akzeptanz dieser. ella