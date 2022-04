Die Maske bleibt Pflicht

Weikersheim. Ökumenische Eintracht herrscht bei den Corona-Regeln für die Gottesdienste. Erwachsene müssen zum Schutz der anderen Besucher weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Die evangelische Landeskirche von Württemberg und die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart legen Wert darauf, dass während der meist gut besuchten Feiern in der Passions- und Osterzeit keine Ansteckungsgefahr besteht. „Wir wollen achtsam sein“, drückt das die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner aus. Darum haben sich die Kirchenleitungen entschlossen, im Gegensatz zu den staatlichen Lockerungen an der grundsätzlichen Maskenpflicht in den Gottesdiensten festzuhalten. Für Erwachsene ist die FFP2-Maske Pflicht, für Minderjährige reiche eine OP-Maske. Mindestabstände zwischen den Besuchern sind nicht mehr vorgeschrieben, damit entfällt die Notwendigkeit, in den Kirchen einzelne Bänke zu sperren. Die evangelische Kirche „empfiehlt“ nur, mindestens eineinhalb Meter voneinander zu sitzen, bei den Katholiken gibt es gar keine Regelung mehr. Für die Besucher der Messen gibt es an den Osterfeiertagen auch wieder Weihwasser und die zeitliche Begrenzung der Gottesdienste (die es bei den Evangelischen schon einige Zeit nicht mehr gibt) wird gestrichen. Ab dem 25. April entfällt in der evangelischen Kirche die Maskenpflicht – die Kirchengemeinden haben aber die Möglichkeit, sie beizubehalten.

