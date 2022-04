Die Kraft der Natur abbilden

Weikersheim. Seit 2018 gibt es in Weikersheim die „Foto.SCHAU!“ auf dem Marktplatz: eine Ausstellung, die Bilder zu einem bestimmten Themenschwerpunkt zeigt.

In diesem Jahr lautet das Thema „Faszination Natur“. Besonders jetzt im Frühjahr, wenn alles zu blühen beginnt, ist man immer wieder aufs Neue von der Vielfalt und Kraft der Natur fasziniert. Vom 1. Oktober bis 30. November werden 24 großflächige Fotos, die von einer Jury ausgewählt werden, einen Monat lang auf dem Marktplatz ausgestellt. Voraussetzung für die Einreichung der Fotos ist, dass maximal zwei Fotografien als Fotoabzug in Größe 13 x 18 als auch digital an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: Astrid.Hackenbeck@tauberphilharmonie.de, Betreff: Foto.SCHAU! 2022. Da die Bilder quadratisch gedruckt werden (1,25 x 1,25), fällt zwangsläufig immer etwas weg. Das Bildverhältnis ist nahezu quadratisch, nur am unteren Rand des Bildes wird noch eine Fläche für die nötigen Informationen wie Bildtitel, Name des/der Fotograf*in benötigt. Die Bilder sollten mindestens fünf MB groß sein, Handybilder haben oft nicht die nötige Größe für einen Druck – es sei denn, man stellt die Größe vorab auf dem Smartphone passend ein. Einsendeschluss ist der 15. August. Das Kulturamt der Stadt Weikersheim freut sich auf originelle Aufnahmen. pm

