Die hohe Kunst der Improvisation

Weikersheim. Nach einem wilden Eröffnungskonzert mit Ottone Pesante geht es im club w71 mit Konzerten weiter. Am Samstag, 2. April, 20.30 Uhr, steht aktueller freier Jazz der internationalen Spitzenklasse und die Kunst der Improvisation an, wenn die österreichische Pianistin Elisabeth Harnik und der New Yorker Posaunist Steve Swell sich zum musikalischen Zwiegespräch treffen.

Im club w71 kennt und schätzt man die beiden herausragenden Musiker von früheren Konzerten. Elisabeth Harnik lebt in der Steiermark, arbeitet als Komponistin und Interpretin in den Bereichen Neue Musik, zeitgenössischer Jazz und Improvisierte Musik. Harniks Pianistik „bietet Harmonien, die stets zur rechten Zeit in Schräglage versetzt werden, kraftvolle perkussive Passagen, temporeichen, schillernden Pointillismus, elegische Einkehr und ungestüme Ungetüme.“ (freiStil).

Der in New Yorker lebende Posaunist Steve Swell, eine Generation älter als Elisabeth Harnik, wurde häufig zum Posaunisten des Jahres nominiert und mehrmals auch gewählt. Er hat unter anderem mit Cecil Taylor, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Ken Vandermark, aber auch mit Altmeistern des Jazz wie Lionel Hampton und Buddy Rich gespielt.

Den beiden steht ein immenses musikalisches Vokabular zur Verfügung: Ein sehr facettenreiches Gespräch zweier Meister an ihren Instrumenten ist zu erwarten – abwechslungsreiche, lebendige Musik von heute, wie man sie viel zu selten zu hören bekommt.

Vor ihrem Auftritt wird der Schlagzeuger und Komponist Martin Brandlmayr sein preisgekröntes Solowerk Vive les fantômes vorstellen.