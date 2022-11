Die Arbeitswelt von morgen ist digital

Weikersheim. Was sind digitale Plattformen? Wie funktioniert das Internet der Dinge? Und wofür braucht man maschinelles Lernen? – Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Bildungsinitiative „expedition d – Digitale Technologien | Anwendungen | Berufe“.

Von Montag, 21. November, bis Mittwoch, 23. November, macht sie mit einem zweistöckigen Erlebnis-Lern-Truck an der Gemeinschaftsschule Weikersheim Station.

Junge Coaches nehmen die Schülerinnen und Schüler mit in die Welt digitaler Technologien und informieren sie über die Perspektiven in Tech- und IT-Berufen.

Gemeinsames Angebot

Der Bildungstruck ist ein gemeinsames Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums werden den Truck besuchen. Der Tech-Truck ist für das Programm Coaching4Future in Baden-Württemberg unterwegs, um Jugendliche dafür zu begeistern, die Digitalisierung mitzugestalten.

„Die Arbeitswelt von morgen wird digital sein. Fast alle Berufe werden mit digitalen Technologien in Berührung kommen“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Mit expedition d wollen wir Schulen dabei unterstützen, die Jugendlichen auf diese Veränderungen vorzubereiten.“ Stefan Küpper, der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, ergänzt: „In unseren Betrieben ist die Digitalisierung bereits in vollem Gang, weswegen der Fachkräftebedarf im technischen Bereich und in der IT stetig zunimmt. Mit der Initiative wollen wir junge Menschen für die Chancen einer digitalen Zukunft begeistern“.