Der Glaube stiftet Gemeinschaft

Nassau. Sieben Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Schäftersheim und eine Konfirmandin aus Nassau wurden in der Bartholomäuskirche in Nassau eingesegnet. Pfarrer Andreas Vogt, der in der Verbundkirchengemeinde Schäftersheim-Elpersheim-Markelsheim-Nassau den Konfirmandenunterricht vertretungsweise übernommen hatte, gratulierte den Jugendlichen, dass sie die Anforderungen mit den digitalen Formaten so gut gemeistert hätten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit es nicht bei einer Vereinzelung am Bildschirm bleibe, wurden Tools wie padlet oder flinga eingeführt. Aber letztlich sei es der Glaube, der die Gemeinschaft stifte, erhalte und dazu ermuntere, sich in die Gemeinschaft mit Jesus und den Mitmenschen immer wieder neu einladen zu lassen.

Die Vorsitzende des Schäftersheimer Kirchengemeinderats, Regine Burdinski, begrüßte die Konfirmierten in ihrer Kirchengemeinde und lud sie ein, sich zukünftig mit all ihren Gaben und Begabungen einzubringen. Schwungvolle Musik steuerten „Salzàbroad“ um Wolfgang Herwarth und die Schola um den Organisten Steffen Zeller bei.

Für den reibungslosen Ablauf des Gottesdienstes sorgten das Mesnerteam mit Familie Kraut, Simone Bierende und Sandra Lang. Danke galt auch dem Videoteam mit Thorben Stirnkorb, Julian Neubert sowie Florian Kühweg sowie allen helfenden Händen, die die Nassauer Bartholomäuskirche so festlich geschmückt haben. Zum Auszug der Konfirmierten sang die Schola, unterstützt vom Männerchor „Salzàbraod“, den Jugendlichen die Verheißung zu: „Und auf Flügeln wie Adler, getragen von Gott, so soll eure Liebe nun allezeit sein …. Und Gott segne die Liebe, den Raum und die Zeit mit viel Freude und Lachen und Sorglosigkeit!“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2