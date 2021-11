Regelmäßig und gerne ehrt der TSV Vorbachzimmern verdiente, ehrenamtliche Mitarbeiter und langjährig treue Mitglieder.

Laudenbach. Nachdem 2019 die im Kern über 50 Jahre alte Ehrungsordnung des Vereins überarbeitet wurde und 2020 der Ehrungsabend der Pandemie zum Opfer fiel, standen in diesem Jahr so viele Ehrungen an, dass diese auf zwei Abende verteilt wurden. Bereits im August wurden

...