Den persönlichen „Heureka“-Moment erlebt

Weikersheim. Seit der Antike wird der Begriff „Heureka“ – übersetzbar mit den Worten „Ich habe es gefunden“ – als freudiger Ausruf nach der Lösung eines schwierigen Problems verwendet. Für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Weikersheim war der Begriff in diesem Jahr erneut Namensgeber des Heureka-Wettbewerbs „Weltkunde“, bei dem Schüler der Klassenstufen 3 bis 8 verschiedene Fragestellungen rund um die Unterrichtsbereiche Geschichte, Geographie und Gemeinschaftskunde lösen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel des Wettbewerbs ist es insbesondere, den Unterrichtsalltag aufzulockern und die Motivation der und Schüler für die Gesellschaftswissenschaften zu unterstützen. Für Wettbewerbskoordinator Michael Krapp, Geschichtslehrer am Gymnasium Weikersheim, stellt dies eine gewinnbringende Ergänzung des Unterrichts dar: „Der Wettbewerb bietet allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit Neugier und Offenheit gesellschaftswissenschaftlichen Themen gegenübertreten, ihr Wissen zu präsentieren und sich mit Spaß und Freude mit anderen Teilnehmern aus ganz Deutschland zu messen. Gleichzeitig kann dadurch ein ganz eigener Zugang zu einem der wesentlichen Ziele des Gymnasiums entstehen: den Schüler die Teilhabe in unserem demokratischen System zu ermöglichen sowie Engagement und aktive Beteiligung in Staat und Gesellschaft zu fördern, wofür eine breitgefächerte Allgemeinbildung eine wichtige Grundlage bietet.“

Der als Multiple-Choice-Test angelegte Wettbewerb orientiert sich mit seinen insgesamt 45 Fragen daher weniger an den konkreten Unterrichtsinhalten, sondern legt seinen Fokus vielmehr auf weiterführende Themenfelder, indem etwa aktuelles Zeitgeschehen, politische Diskurse, wirtschaftliche Aspekte oder rechtliches Grundwissen abgeprüft wird.

Einige der Teilnehmer des Gymnasiums Weikersheim konnten nach der erfolgreichen Bewältigung des Multiple-Choice-Tests ihren ganz persönlichen Heureka-Moment erleben, als ihnen von Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler ihre Preise in Form von verschiedenen Gesellschaftsspielen als Anerkennung für ihre Leistung entgegennehmen konnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pandemiebedingt durften in diesem Schuljahr nur Preise auf Schulebene und nicht wie sonst üblich zusätzlich auf Landes- und Bundesebene vergeben werden. Der Freude der Preisträger tat dies keinen Abbruch und so wurden sie mit diversen Karten- und Brettspielen im Gepäck in die Sommerferien verabschiedet.

Die Preisträger im Einzelnen: Klassenstufe 5: Lukas Frank (1. Platz), Annalena Grabow (2. Platz), Johann Stuka sowie Loreena Ross (3. Platz). Klassenstufe 6: Rosina Mühleck (1. Platz), Fabian Luksch (2. Platz), Emil Dod (3. Platz).

Klassenstufe 7: Marit Rösch (1. Platz).

Klassenstufe 8: Bastian Luksch (1. Platz), Viktoria Scheidt (2. Platz), Alexander Ehrmann (3. Platz).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3