Den Nahen Osten fest im Blick

Weikersheim. Der israelische Autor und Publizist Doron Schneider berichtet am 14. November direkt aus dem Zentrum der Ereignisse des Nahen Ostens und vermittelt überraschende Einblicke aus christlicher Sicht. Der Gottesdienst mit Doron Schneider beginnt um 9.30 Uhr, wie um 11 Uhr und findet in der Familienkirche, Am Bahnhof 3, in Weikersheim statt (Anmeldung: info@vm-weikersheim.de).

Beharrlichkeit, Kreativität und Leidenschaft sowie der feste Glaube an Gott haben den sympathischen Israeli zu dem gemacht, was er heute ist: Einerseits ein außergewöhnlich, erfolgreicher Geschäftsmann, der sich anderseits Monat für Monat eine Woche aus dem ‚big Business’ verabschiedet, um seiner Berufung zu folgen und den Menschen außerhalb Israels einen tiefen Einblick in die derzeitige Nahost-Situation im Licht der Bibel zu geben.

Er ist nicht nur Autor einiger wegweisender Bücher und Publizist in zahlreichen Print- und Internetmedien, sondern Doron Schneider ist auch mit mehr als 2000 Referaten einer der gefragtesten israelischen Vortragsredner. Als fachkundigen Kenner der politischen und gesellschaftlichen Lage in seiner Heimat Israel gelingt es ihm, in Verbindung mit seinen umfassenden Kenntnissen der Heiligen Schrift, einen tiefen biblischen Einblick in die derzeitige Nahost- Situation zu geben.