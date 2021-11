Dekanin Renate Meixner zur Vorsitzenden gewählt

Weikersheim. Fast zwei Jahre nach Eröffnung begrüßten die Hausdirektorin der Wohnenplus-Residenz Weikersheim, Barbara Pross, und die Regionaldirektorin bei der Evangelischen Heimstiftung, Swantje Popp, die Gründungsmitglieder des für die Residenz Weikersheim gegründeten externen Beirats. „In der Heimstiftung ist es schon seit vielen Jahren Tradition, für die einzelnen Einrichtungen externe Beiräte mit Funktionsträgern aus dem Umfeld zu gründen, um Informationen aus den Einrichtungen weiterzugeben, aktuelle Entwicklungen in der Seniorenarbeit zu diskutieren und die Erwartungen der Teilnehmer an die Einrichtungen zu erfahren“, mit diesen Worten begrüßte auch Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung Stuttgart die Teilnehmer.

Dem Wunsch der Mieter in einer altersgerechten Wohnung, eines Bewohners einer Senioren-WG oder einer Pflegeeinrichtung, weiterhin nahe seiner bisherigen Umgebung zu leben und seine bisherigen menschlichen Beziehungen weiter aufrecht erhalten zu können will die Evangelische Heimstiftung Rechnung tragen und deshalb nahe Beziehungen zwischen Einrichtung und Gemeinde – der bürgerlichen und der Kirchengemeinde – herstellen, indem sie für die einzelne Einrichtung einen Beirat schafft, der sich aus Vertretern der Kirchengemeinden, der bürgerlichen Gemeinde und des Kreises sowie der Evangelischen Heimstiftung zusammensetzt – dies habe schon die Begründerin der Evangelischen Heimstiftung, Antonie Kraut, 1979 in der Ordnung für die Beiräte des gemeinnützigen Trägers formuliert, berichtete Schneider.

Wie aktuell und wichtig dieses Ziel heute noch immer sei, bestätige sich durch das Interesse der Teilnehmer an der Gründung des Beirats in Weikersheim und die nach wie vor hohe Aktualität vieler Fragestellung rund um das Thema Leben und Lebensqualität im Alter – auch mit Blick auf die demographische Entwicklung.

Zur Vorsitzenden des Gremiums wurden Dekanin Renate Meixner und zum Stellvertreter Bürgermeister Klaus Kornberger gewählt. Neben beiden freute sich die Evangelische Heimstiftung über die Bereitschaft von Sozialdezernentin Krug, Kreis- und Gemeinderäten, Vertretern beider Kirchengemeinden und Vertretern verschiedener Institutionen und Trägern aus dem Bereich der Seniorenarbeit, dem Beirat anzugehören.

Jahresbericht

Entsprechend dem Protokoll wurde die Sitzung nach der Wahl durch Dekanin Meixner weitergeführt, die die Teilnehmer mit einer Besinnung einstimmte. Hausdirektorin Barbara Pross informierte anhand des Jahresberichts der Einrichtung über das erste Jahr 2020 nach Eröffnung in der Wohnenplus-Residenz, das durch Corona erschwert wurde. Inzwischen seien mehr als die Hälfte der Pflegewohnungen belegt, sieben Bewohner leben in der Senioren-WG und die 15 Plätze der Tagespflege seien regelmäßig gut ausgelastet. Die Resonanz insbesondere bei Besichtigungen und von Seiten der Bewohner und ihrer Familien sei rundweg positiv.

Regionaldirektorin Swantje Popp gab einen Einblick in die aktuellen Themen der Region Hohenlohe-Tauber und hob dabei die große Unterstützung und den Zuspruch hervor, den die Einrichtungen von Bewohnern, Angehörigen und aus der Bevölkerung in dieser schweren Zeit erfahren haben. Alleine unzählige Landfrauen im Kreis hatten in den ersten Wochen der Pandemie bei mangelnder Schutzausrüstung tausende von Masken mit einem schützenden und wirksamen Filtervlies genäht, um Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und auch bei der Versorgung zu Hause zu schützen – all diesen Menschen gebühre größter Dank und Anerkennung für ihre selbstlose Unterstützung. Stellvertretend dankte sie Hausdirektorin Pross für alle Führungskräfte und Mitarbeiter, die all die Herausforderungen der Pandemie mit unglaublicher Leistungsbereitschaft und Kompetenz gemeistert haben und immer noch meistern.

Umfassende Pflegereform

Geschäftsführer Bernhard Schneider informierte die neuen Beiräte über die Entwicklungsgeschichte der Evangelischen Heimstiftung und schnitt sozialpolitische Themen wie die hohen und steigenden Pflegekosten in Deutschland und die daraus resultierende Forderung der Initiative „Propflegereform“ nach einer umfassenden Pflegereform mit einer deutlichen Senkung der Pflegekosten für Bewohner von Pflegeeinrichtungen wie auch anderen Wohnformen im Alter an.

In Bezug auf die Residenz Weikersheim stellte er die Vorteile und hohe Lebensqualität, die ein Mensch in einer Wohnform wie dem Pflegewohnen in den eigenen vier Wänden mit passgenauer Unterstützung nach den ganz eigenen Bedürfnissen oder in der Senioren-WG über den Dächern von Weikersheim anstelle eines Einzugs in ein Pflegeheim erfahre, heraus.

Sozialdezernentin Elisabeth Krug hielt fest, dass auch aus Sicht des Landkreises Wohnformen wie zum Beispiel Senioren-WGs als Alternative zum Pflegeheim einen wichtigen Baustein im Angebot der verschiedenen Möglichkeiten des Wohnens im Alter darstellen und vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht seien, dass jedoch für die Finanzierung der Kosten für das Leben in einer WG bei Sozialhilfebedürftigkeit bisher keine gesetzliche Grundlage geschaffen worden sei. Schneider informierte in diesem Zusammenhang darüber, dass hier ein Vorstoß beim KVJS zur Klärung der Finanzierung in Kürze geplant sei.