Das Friedenslicht wurde besucht

Weikersheim. Ganz im Zeichen des Friedens stehen in diesem Jahr die Weihnachtsvorbereitungen der Gemeinschaftsschule Weikersheim. Zunächst besuchten die neun Grundschulklassen, ein paar Tage später auch die Schüler der Klassen 5 bis 10 das Friedenslicht aus Bethlehem in der katholischen Kirche in Weikersheim. Gebannt lauschten die Schüler den Berichten von Schwester Clara Maria und Matthias Reeken. Die Franziskanerin und der Dekanatsjugendreferent haben den Chorraum der ansonsten nicht erleuchteten Kirche mit roten Spots in ein heimeliges Licht getaucht. Auf dem Altar leuchtet in einer Laterne eine einzige Kerzenflamme.

Licht verbindet

In diesem Jahr, erklärt Matthias Reeken, steht die Verteilung des Friedenslicht unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Da in der Schule kein offenes Licht erlaubt ist, haben sich Clara Maria und Reeken etwas anderes einfallen lassen: Statt leuchtender Kerzen können sich alle direkt beim Friedenslicht kleine Friedensbändchen abholen, hoffnungsgrüne Zeichen der Verbundenheit, die sie sich gegenseitig ums Handgelenk binden.

Friedensbändchen konnten die Schüler abholen. © GMS

An diesem Mittwoch folgt das Bethlehem-Licht dann den Kindern und Jugendlichen in die Schule: Wenn sich um kurz nach halb acht, wenn es noch dunkel ist, die gut 200 Schüler ab Klasse 5 zum pandemiebedingt wieder auf den Pausenhof verlegten Weihnachtsgottesdienst, den die Fachschaft Religion und Ethik vorbereitet haben, treffen, wird ihnen das Friedenslicht entgegenleuchten.

Max Ortmeier und Traugott Simon lassen mit Trompete und Posaune feierliche Klänge über den Hof schallen. In der zweiten Schulstunde, wenn die jüngeren sich unter den beleuchteten Bäumen treffen, ist es schon etwas heller. gms

