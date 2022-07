Dancefloor statt Stuhlreihen

Weikersheim. Das „Orchester im Treppenhaus“ kommt mit mit „Disco“ in die Weikrsheimer Tauberphilharmonie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer Reihe von Sommerkonzerten präsentiert die Jeunesses Musicales Deutschland exzellente junge Musiker und Musikerinnen in der Tauberphilharmonie. Die JMD, seit 1956 mit ihrem Wirkungszentrum in Weikersheim, hat ihren Schwerpunkt im Bereich der Klassischen Musik, geht aber mit Entdeckerlust darüber hinaus. Musikalische Vielfalt ist Programm.

So tritt am Samstag, 30. Juli, ab 21.30 Uhr das „Orchester im Treppenhaus“ mit seinem Programm „Disco“ auf. Manchem Besucher noch lebhaft in Erinnerung von der Eröffnung der Tauberphilharmonie 2019 ist das Ensemble diesen Sommer als Concert Act des mu:v-Camps der JMD erneut zu Gast. Passend zum Motto „Musik verbindet“ dieses von jungen Menschen selbst organisiertem Jugendcamps ist hier gut gelauntes und gekonntes Crossover zu erwarten: Das Orchester im Treppenhaus zeigt, was Klassiksound sein kann, und macht den Konzertsaal zum Dancefloor.

Ganz neue Hörerlebnisse

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sommer-Konzertreihe Jeunesses Musicales stellt in Weikersheim exzellente Musiker ins „Schaufenster“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Weikersheim Feiner Klassik-Genuss Mehr erfahren

Was kann klassische Musik heute? Das vielfach preisgekrönte 20-köpfige Ensemble öffnet mit spielerischem Forschungstrieb Türen zu neuen Hörerlebnissen, intimen Momenten und überraschenden Inhalten. Konzert als Erlebnis. Klassische Musik als Performance.

Mit Programmen wie Dark Room, Hygge, Dating Konzert, oder Disco wird das Ensemble regelmäßig zu nationalen und internationalen Locations und Festivals eingeladen, etwa zum Podium Festival Esslingen, Beethovenfest Bonn, Mozartfest Würzburg, Heidelberger Frühling, in die Elbphilharmonie Hamburg, zu Classical:Next Rotterdam, oder dem Detect Festival. 2021 bekam das Orchester im Treppenhaus den Perspektivpreis des Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ verliehen.

Es besteht keine Maskenpflicht. Besucher werden gebeten, zu ihrem eigenen und dem Schutz anderer in der Tauberphilharmonie eine Maske zu tragen. pm