Sie spielen in zwei der berühmtesten Orchester und sind regelmäßig in den größten Sälen der Welt zu Gast. Und wenn sie mal nicht mit den Berliner oder Wiener Philharmonikern unterwegs sind, machen sie Ausflüge in die nicht-sinfonische Welt: Die Philharmonix – sieben Musiker, die spielen worauf sie schon immer Lust hatten. Da trifft Bach auf Queen und der Walzer auf das Wienerlied.

