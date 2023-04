Coffee Stops für Menschen in Not

Weikersheim. Der Weltladen Weikersheim lädt wieder ein – nicht nur auf einen Kaffee für den guten Zweck. Nach einer Corona-bedingten Pause laufen die „Coffee Stop“-Spendenaktionen erneut an.

Einmal im Monat gibt es im Weltladen in der Wilhelmstraße 4 leckeren, fair gehandelten Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gegen Spende. Viele Gäste kommen, um sich mal wieder gemütlich zu treffen, zu plaudern und auch, um über den Fairen Handel zu erfahren und ihn zu unterstützen. Das gesammelte Geld geht an das Hilfswerk Misereor und kommt Familien in Bolivien und Peru zugute, die im Hochland der Anden leben und schwer von Dürre und Klimawandel getroffen werden.

Wie genau die Spenden aus Weikersheim den Menschen im Andenhochland helfen, darüber berichtet Misereor-Mitarbeiterin Suzanne Lemken am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Karl-Ludwig-Straße 15. Misereor arbeitet mit Partnerorganisationen zusammen, die den Familien in den Anden Zukunftschancen in ihren Heimatdörfern bieten: Regenwassersammelbecken gegen die Dürre, neue Anbaumethoden gegen die immer schlechteren Ernten, echte Perspektiven gegen die Abwanderung in die Armenviertel der Städte. Suzanne Lemken hat die Misereor-Partner in Bolivien im vergangenen Herbst besucht. Dabei hat sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und Familien kennengelernt, die dank des Projekts wieder gut ernten und zukunftsfähige Pläne in die Tat umsetzen. Jetzt bringt sie viele Bilder und lebendige Eindrücke mit nach Weikersheim. Der Eintritt ist frei.