club w 71: Amerika trifft auf England

Weikersheim. Zwei talentierte Frauen kommen am Samstag, 3. Dezember, um 21 Uhr in den club w71. Amerika trifft auf England – Country trifft auf Folk. Ein bestuhltes Konzert zum Lauschen und Genießen.

Rebecca King hat eine wundervolle Stimme. Sie schreibt Songs, die berühren. Nicht zu leugnen sind ihre amerikanischen Wurzeln. Diese finden sich in einem für Country-Pop typischen Sound wieder. Rebecca King erinnert an Künstler wie Lady Antebellum, The Dixie Chicks, Cam und die frühe Taylor Swift.

Im club w71 tritt sie in kleiner akustischer Besetzung auf, gemeinsam mit Sven Günther am Cajon und Ha-Jü Pfeffer an der Gitarre. Im Vorprogramm spielt Ami Lyons eine schöne Mixtur aus Folk und Pop. Die junge englische Liedermacherin erzählt von ihrem Weg, der sie aus der Heimat über Schottland und Neuseeland schließlich nach Würzburg geführt hat. Ami ist mit Folk-Musik aufgewachsen und versteht es perfekt jene Songs zu schreiben, die ins Ohr und ins Herz gehen. Kurz: Zwei Frauen mit starken Stimmen – ein Abend für alle Fans akustischer, Emotionen weckender Musik. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass um 20.30 Uhr. https://rebecca-king.net/, https://amilyons.com/