Christen werden verfolgt

Neubronn. Eine gelungene Veranstaltung der Evangelischen Erwachsenenbildung fand im Gemeindehaus der evangelischen Verbundkirchengemeinde Weikersheim-Neubronn statt. Volker Kauder – ehemaliger Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag – führte per DVD-Präsentation die Teilnehmenden in die wesentlichen Aspekte des Themas „Christenverfolgung heute“ ein.

Nur langsam rückt die Problematik stärker in den Fokus der medialen Öffentlichkeit. Dabei nimmt Christenverfolgung weltweit immer stärker zu, v.a. in Ländern, in denen es weder eine politisch verfasste noch eine religiös gewollte Religionsfreiheit gibt, z.B. im Iran, in Afghanistan und Pakistan. In diesen und etlichen anderen muslimisch geprägten Ländern ist Christenverfolgung daher ein drängendes Problem.

Teils lebensgefährlich

In einem zweiten, ausführlichen Video kam ein Pastor aus Uganda zu Wort, der dem Publikum anhand seiner Lebensgeschichte vor Augen führte, dass es lebensgefährlich sein kann, sich in diesem Land zum Christentum zu bekennen. Als islamischer Theologe, der zum Christentum konvertierte, war er besonders dem Hass und dem gewalttätigen Handeln von radikalisierten islamischen Gruppen ausgesetzt. Er überlebte etliche Anschläge und Säureattentate. Seine Erzählung löste im Publikum große Bestürzung aus und machte nachdrücklich deutlich, wie sehr drangsalierte Christen in vielen Ländern Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen.

Die Diskussion war inhaltlich vielfältig und verlief in konstruktiver Atmosphäre. Deutlich wurde auch, dass Christenverfolgung je nach Land unterschiedliche kulturelle, religiöse und politische Ursachen und Hintergründe hat. Einig war man sich darin: Es gebe Anlass zu großer Dankbarkeit, dass Menschen in Deutschland und Mitteleuropa heute durch die Religionsfreiheit in demokratischen Staaten in ihrer freien Religionsausübung geschützt sind. Dies war in der Geschichte Europas nicht immer so. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich Christinnen und Christen hierzulande für bedrängte Glaubensgeschwister in anderen Ländern engagieren – auf geistlicher Ebene wie ganz praktisch über öffentliche Einflussnahme. Auch bleibe die Verständigung zwischen den Religionen weiterhin ein aktuelles Thema, um ein friedvolles Miteinander zu schaffen. Am Ende der Veranstaltung gab es noch einiges an Informationsmaterial zur Thematik.

Als Beispiele von Anlaufstellen, über die man verfolgte Christen konkret unterstützen kann, seien genannt: Die „Internationale Gesellschaft für Menschenrechte“: www.igfm.de und das christlicheHilfswerk „open doors“. ekw