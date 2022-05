Weikersheim. Ein Chorkonzert auf höchstem Niveau ist am Mittwoch, 1. Juni, um 19.30 Uhr, in Weikersheim zu erleben: In der Reihe der „zwei:takt-Konzerte“ von Tauberphilharmonie und Jeunesses Musicales Deutschland präsentiert der Bundesjugendchor sein aktuelles Programm „Mensch und Wald“. Es erklingen Werke neben anderen von Max Reger, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Maurice Ravel und Richard Strauss und eine Uraufführung.

Im Verlauf der Musikgeschichte hat der Wald unzählige (Ton)Dichter inspiriert – als Schauplatz von Mythen, als verklärt-romantisches Sinnbild klingender Natur oder gar als Elektro-Pop konkreter Sounds von knackenden Ästen und surrenden Insekten. Der Bundesjugendchor streift musikalisch durch das Unterholz und nähert sich mit seinem Konzertprogramm der Beziehung des Menschen zum Wald und zur Natur: Ein Sehnsuchtsort der Stille, ein geheimnisvoller Ort des Schreckens bewohnt von furchteinflößenden Fabelwesen, ein Ort der Jagd und der Gefahren und ein Ort der Magie mit Wölfen, tanzenden Bären, singenden Steinen und klarem Wasser.

Während seiner Arbeitsphase in der Musikakademie Schloss Weikersheim erarbeitet der Chor auch das Auftragswerk „Ode an das Sägemehl“ des 1971 geborenen Komponisten Jan Kopp, das in der Tauberphilharmonie uraufgeführt wird. Kopp setzt sich in seiner Komposition mit einem hochaktuellen Gedicht des russischen Lyrikers Alexej Porvin auseinander, der den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine anhand der Materialität des Waldes poetisch reflektiert.

Nachwuchsförderung

Der Bundesjugendchor ist ein Spitzenensemble für talentierte junge Sängerinnen und Sänger und neben dem Bundesjugendorchester ein weiteres Exzellenzprojekt des Deutschen Musikrats zur musikalischen Nachwuchsförderung. Die rund 50 Chormitglieder aus ganz Deutschland erarbeiten in mehreren Arbeitsphasen im Jahr Konzertprogramme mit Werken von der Renaissance bis in die Gegenwart. Sie erhalten Stimmbildung von renommierten und erfahrenen Dozenten und formen unter der Künstlerischen Leitung von Anne Kohler einen homogenen, charakteristischen Klang. Der erst 2021 gegründete Bundesjugendchor ist Mitglied der Jeunesses Musicales Deutschland und 2022 bereits zum zweiten Mal zu Gast in Weikersheim. Er konnte erneut dafür gewonnen werden, seinen Probenaufenthalt mit einem Auftritt in der Reihe der zwei:takt-Konzerte zu verbinden. Die gemeinsame Reihe von Tauberphilharmonie und JMD steht für junge Musiker, große Leidenschaft und hohes Niveau und ist zugleich ein gemeinsames programmatisches Statement der beiden musikalischen „Player“ in Weikersheim: der weltoffenen und -verbindenden JMD, die seit Jahrzehnten hier ihren Sitz hat und mit ihrer Musikakademie Schloss Weikersheim Treffpunkt für junge Musizierende aus ganz Deutschland und aller Welt ist, und der weit über die Region hinaus wirkenden Tauberphilharmonie.