Chorfest in Weikersheim

Weikersheim. Ein Chorfest des Chorverbandes Hohenlohe findet am Sonntag, 17. Juli, nach vierjähriger Pause statt. 26 Chöre aus dem Chorverband – darunter der Chor „Cappella Nova“ aus Bad Mergentheim (Bild) – und dem benachbarten Chorverband Region Kocher singen von 13 bis 17 Uhr auf zwei Bühnen – dem Marktplatz und dem Platz vor der Tauberphilharmonie. Zum Abschluss gibt es ein Konzert um 18 Uhr in der Tauberphilharmonie. Bereits am Vormittag gibt es Konzerte im Pflegeheim Residenz Weikersheim sowie beim Gottesdienst in der Stadtkirche. Für Verpflegung sorgt der Edelfinger Hof. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Tauberphilharmonie statt. Bild: Veranstalter

