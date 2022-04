Chor der Musikschule Hohenlohe singt in der katholischen Kirche Weikersheim für den Frieden

Weikersheim. Musik mit Texten, die aufgrund des Krieges in der Ukraine aktueller nicht sein könnten, präsentierten Sängerinnen und Sänger des Chores der Musikschule Hohenlohe unter Leitung von Hanna Markowski in der katholischen Kirche „Zum kostbaren Blut“ in Weikersheim.

Abwechslungsreiche Gesänge für eine hoffnungsvolle Welt gegen die Flut von schlechten Nachrichten gaben dem Programm den roten Faden und sollten, so Chorsprecherin Stefanie Leimeister, ein Geschenk an die Zuhörer sein.

Der Wert der Menschenwürde und einer seelenvollen Welt ist Mittelpunkt im sich bis zur Sechsstimmigkeit entfaltenden „Kuwate“ aus der Ethnomesse von Lorenz Maierhofer.

In „Mensch, wo bist Du?“, fragt der Schöpfer nach der Verantwortung der Menschen für die Erde. Titel wie „Menschen, helft den Menschen“, „Es gibt Wunder, wenn Du dran glaubst“ und „Lass niemals die Hoffnung fallen“, rütteln auf. Ganz aktuell auch die Botschaft von Bob Dylans Anti-Kriegs-Hymne „Blowin’ in the wind“ aus dem Jahr 1963. Die so nachdenklich stimmenden Inhalte der Lieder waren eingekleidet in klangschön aufgeführte Interpretationen des Chores im Wechsel mit Solisten aus den eigenen Reihen, bestens unterstützt und geführt durch die bewährten Pianisten Hermann-Josef Beyer und Sarah Lorey. In der instrumentalen Zwischenmusik „On White Wings“ entfaltete Levin Hümmert am Klavier einen temperamentvollen, mitreißenden Bogen von Piano bis hin zum Forte.

Den Reigen der geistlichen Gesänge eröffnete Iris Burkhart mit einem berührenden „ Ave maria“.

Als rhythmische Antwort auf die seelenvolle Musik folgten befreiende rhythmische Spirituals mit kraftvoller Ausstrahlung gegen Angst. Der von Chorleiterin Hanna Markowski bestens vorbereitete Bogen aus nachdenklich stimmender Musik bis hin zu optimistisch freiheitsgestimmten Liedern endete mit der tief empfunden gesungenen Bitte um Frieden. Auf die spannungsvolle Stille während des Chorkonzertes der Musikschule Hohenlohe und Dankesworte des Musikschulleiters Andreas Straßer folgte am Ende befreiter Beifall des begeisterten Publikums.

Spontan bei dem Konzert gesammelte Geldspenden werden der Flüchtlingshilfe in Weikersheim zugutekommen. mhrb