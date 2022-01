„Checker Tobi“ entdeckt Geheimnis

Weikersheim. Kino für die Welt von morgen: Was bedeutet Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen von uns und was bedeutet sie für die Region? Fragen wie diese beschäftigen heutzutage viele Menschen. Deshalb will die Tauberphilharmonie in Weikersheim mit ihrer neuen Dokumentarfilm-Reihe eine Plattform für Groß und Klein rund um das Thema „Nachhaltigkeit“ schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 20. Januar um 17 Uhr wird der Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“. Tobi entdeckt eine Flaschenpost, die ein Rätsel in sich verbirgt. Um dieses zu lüften, muss er aber zunächst das Geheimnis unseres Planeten lüften. Dabei begibt er sich auf ein großes Abenteuer. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das Team der Tauberphilharmonie erwartet viele kleine und große Besucher. Alle Infos und Anmeldung auf tauberphilharmonie.de.