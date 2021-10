Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl in Weikersheim - Nick Schuppert wirft seinen Hut in den Ring Bürgermeisterwahl in Weikersheim: Nick Schuppert kandidiert

Kurz vor der Zusammenkunft des Wahlausschusses für die Bürgermeisterwahl ist ein zweiter Bewerber in den Ring gestiegen: Nick Schuppert bewirbt sich als Bürgermeister in Weikersheim.