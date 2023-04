Bürgerehrennadel für Gertrud Meuthen

Gute Stimmung herrschte bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Weikersheim, blickte man ja auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Einziger Wermutstropfen war, dass die langjährige Vorsitzende Gertrud Meuthen nicht mehr kandidierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim. Für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des Verbandes ist auch nach dem Abschied Meuthens gesorgt, denn der bisherige zweite Vorsitzende Ulrich Dietz war bereit, das Amt zu übernehmen.

Bei der späteren Wahl – die Versammlung fand in der Weinstube Lochner in Markelsheim statt – wurde er einstimmig zum neuen Vorsitzenden Ortsverbandes gewählt.

Mehr zum Thema Kreisverband Tauberbischofsheim VdK trifft sich zur Kreiskonferenz Mehr erfahren Rück- und Ausblick bei der Jahreshauptversammlung VdK-Ortsverband Mudau zog Bilanz Mehr erfahren VdK zog Bilanz 75-jähriges Bestehen wird im September gefeiert Mehr erfahren

Meuthen präsentierte mit Mathias Wolf auch einen neuen zweiten Vorsitzenden, dem die Versammlung ebenso einstimmig das Vertrauen gab. In ihrer bekannt lockeren Art ließ die scheidende Vorsitzende die vergangen 15 Jahre ihrer erfolgreichen Amtszeit Revue passieren, auch wenn dieses Mal etwas Wehmut mitklang. Als sie Anfang März 2008 den Vorsitz übernommen habe, so Meuthen, hatte der Ortsverband gerade Mal 117 Mitglieder, die bis dato auf stolze 413 angewachsen sind.

Der Ortsverband habe damals schwere Zeiten durchlebt, die nur durch harte Arbeit und gemeinsame Anstrengungen gemeistert werden konnten. Sie erinnerte an viele Ereignisse und Veranstaltungen im Verband, die sie als positive Erinnerungen mitnehmen werde.

Wenn sie ihr Amt nun in andere Hände übergebe, tue sie dies in der Gewissheit, dass die Zukunft des Verbandes gesichert ist. Sie sei stolz, einen Ortsverband so lange geführt zu haben, der die Mitmenschlichkeit auf seine Fahnen geschrieben hat.

Nachdem die Frauenvertreterin Gisela Dittkuhn über die Aktivitäten in ihrem Bereich informiert hatte, ging Schriftführer Werner Seeger auf das Geschehen des letzten Jahres ein. Als das gesellige Highlight nannte er den Jahresausflug nach Schwetzingen mit Neckarschifffahrt. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kreisverbandes würdigte Seeger die Verdienste Meuthens um den Ortsverband Weikersheim, der durch seine erfreuliche Entwicklung zum positiven Mitgliederstand des Kreisverbandes beigetragen habe. Meuthen hinterlasse einen geordneten und funktionierenden Ortsverband, der aus dem Vereinsleben der Stadt nicht mehr wegzudenken sei. Nicht von ungefähr sei Meuthen mehrfach für ihre Verdienste ausgezeichnet worden. Bei allem Lob sollte man aber die Partner nicht vergessen, die hinter den Ehrenamtsträgern stünden.

Seeger ging dann noch auf Themen des Landesverbandes und auf Ergebnisse des Bezirksverbandstages in Ulm ein. Dort wurde deutlich, dass der VdK es nicht zulassen werde, dass er auf ein soziales Abstellgleis geschoben wird. Man werde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür kämpfen, dass die Mitglieder zu ihrem Recht kämen.

Kassierer Willi Geiger sprach von einer ausgeglichenen Lage der Kasse, auch wenn man leichte Einbußen hinnehmen musste. Der Verband stehe weiterhin auf einem gesunden Fundament. Die Kassenprüfer bescheinigtem eine vorbildliche Buch- und Kassenführung. Die Entlastung nahm Bürgermeister Nick Schuppert vor. In seinen Grußworten nannte Schuppert es die große Kunst von Frau Meuthen, die Mitglieder durch ihre offene Art und positive Energie bei der Stange zu halten. In einem Vorabgespräch mit dem neuen Vorsitzenden habe er die Überzeugung gewonnen, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt und VdK-Ortsverband auch in Zukunft von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein werde. Die Wahlen waren schnell abgehandelt, da für alle Positionen Bewerber zur Verfügung standen. Ulrich Dietz versicherte, dass er an allem lieb Gewonnenem festhalten werde, für Vorschläge und Anregungen habe er immer ein offenes Ohr. Seine Vorgängerin habe ihm einen vorbildlich geführten Ortsverband übergeben. Sein Dank galt auch seiner Frau Sabine, die ihn ermutigt habe das Amt zu übernehmen.

Am Ende gab es noch eine außergewöhnliche Ehrung für Gertrud Meuthen. Aufgrund ihrer Verdienste als Vorsitzende wurde ihr von Bürgermeister Schuppert die Bürgerehrennadel der Stadt Weikersheim verliehen. In der Laudatio würdigte Stadtrat Norbert Beck die außerordentlichen Verdienste Meuthens um den Ortsverband und die Stadt. Die hohe Auszeichnung belohne das ehrenamtliche Wirken und das Engagement Meuthens im sozialen und gesellschaftlichen Bereich, was auch etwas mit Zivilcourage zu tun habe.

Als letzte Amtshandlung ehrte Meuthen mit dem Bürgermeister zahlreiche Mitglieder für langjährige Verbandstreue.