Buchbarkeit auch online ist wichtig

Weikersheim. Der Arbeitskreis „Ferien auf dem Lande“ traf sich zum Erfahrungsaustausch. Bereits seit über 50 Jahren besteht der Arbeitskreis und bietet gute, gemütliche, klassifizierte Ferienunterkünfte in familiärer Wohlfühlatmosphäre in der Region an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begonnen hat der Tag mit einem Besuch auf dem „Keltenhof“ in Wermutshausen. Wo sich schon Eduard Mörike gerne bei seinem Freund Hartlaub erholt hat, wagte das Ehepaar Henning einen Neustart und renovierte den früheren Scheuhof mitten im Ort.

Mit viel Liebe zum Detail stecken die beiden ihr Herzblut in das Projekt, was von den Gästen dementsprechend bewertet wurde. Nicht umsonst wurden sie bei einem Buchungsportal zum bestbewerteten Beherbergungsbetrieb in der Region gewählt, so dass es noch einige Tipps vom Hausherrn gab. Besonders die Online-Findbarkeit sei im ländlichen Gebiet wichtig.

Rund 20 Teilnehmer

Zur Mittagspause fanden sich die rund 20 Teilnehmer im Grünen Baum in Finsterlohr ein. Vorsitzende Gudrun Schammann hielt Resümee über das vergangene Jahr und betonte, wie wichtig gerade in der heutigen Zeit dieses Angebot auf dem Land ist.

Dass eine frühere Gastwirtschaft zum Schmuckstück werden kann, bewies der nächste Stopp in beziehungsweise auf der Schön.

Die Gruppe wurde von Claudia Gadient empfangen, die sich in dem kleinen Ort ihre Werkstatt aufgebaut hat. Sie beherrscht das alte Handwerk, das Punzieren und fertigt außergewöhnliche Unikate aus Leder.

Neueste Standards

Auf dem Weidenhof der Familie Stahl bei Frauental wurden der Arbeitskreis schon erwartet. Gudrun Schammann gehörte zu den Gründern und erzählte von Messeteilnahmen. Frau Stahl stellte die neu erweiterte Ferienwohnung vor, die früher das bekannte Heuhotel war.

Die Wohnung wurde nach den neuesten Standards eingerichtet, was die Gäste zu würdigen wissen. Christel Nowak von der Touristinfo Weikersheim wies auch auf die Dringlichkeit der Onlinebuchbarkeit hin und empfahl, das Angebot des Tourismusverbandes zu nutzen. cn