Weikersheim geht mit Nick Schuppert an der Spitze in die nächsten Jahre. Klaus Kornberger, der amtierende Bürgermeister, ist am Sonntag von der Mehrheit der Weikersheimer Einwohner abgewählt worden. Obwohl sich die Wähler den Wechsel – wenn man das Ergebnis ansieht – ganz offensichtlich wünschten: Mit so einem brutalen Erdrutsch hatte wohl keiner gerechnet.

Auf den ersten Blick hat

...