Dreißig Jahre plus – und dann ist eine neue Brücke nötig? Das Objekt am Weikersheimer Bahnhof wirft Fragen auf. Die Baufirma habe die Regeln wohl eingehalten. Der Bauhof habe sich beim winterlichen Abstreuen „nach Stand der Erkenntnisse“ verhalten. Und trotzdem ist die Brücke nach drei Jahrzehnten hin. So richtig befriedigend hört sich das nicht an: Alle haben ihren Job gemacht. Und kaputt ist

...