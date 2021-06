Brandstiftung an Gartenhütte in Schäftersheim

Weikersheim/Schäftersheim. Ein Unbekannter versuchte nach Polizeiangaben am vergangenen Freitag eine Gartenhütte in Schäftersheim anzuzünden.

Gegen 20.45 Uhr bemerkten zwei Passanten, dass es an einer Gartenhütte in der Neuseser Straße in Schäftersheim stark rauchte und sie informierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu einem eventuellen Brandstifter machen können oder am Freitag, zwischen 15 und 20.45 Uhr, in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 / 99470, zu melden. pol