Das Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“ ist erfolgreich gestartet. Die beteiligten Musikkapellen boten in Weikersheim vor der Tauberphilharmonie Blasmusik auf hohem Niveau.

Weikersheim. Keine Frage, all jene, die sich am Samstagmittag für das Blasmusikkonzert an der Tauberphilharmonie in Weikersheim entschieden haben, hatten eine sehr gute Wahl getroffen. Denn dieses Konzert im Rahmen des

...