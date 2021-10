Die Tauberbrücke im Weikersheimer Ortsteil Elpersheim ist Geschichte. Im Laufe der Woche ist mit den Abrissarbeiten an der Bogenbrücke begonnen worden – am Donnerstagmorgen war die Brücke in Trümmern noch im Flussbett zu erkennen – die Baufirma hat aber bereits mit dem Abtransport der Betonteile begonnen.

Um während der Zeit der Vollsperrung weiter eine Verbindung für Fußgänger und

...