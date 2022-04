Bild-Vortrag mit Werner Hanker

Weikersheim. Mit einem „Virtuellen Stadtspaziergang“ mit Werner Hanker startet der Verein Tauberfränkische Volkskultur Weikersheim in die neue Saison. Hanker wird am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit einer Bildpräsentation die auch weniger bekannten historischen Bauten der Altstadt vorstellen. Dabei wird er auf die Besonderheiten der städtischen Baugeschichte besonderen Wert legen. So wird Hanker nicht nur das „Englische Bad“ und die historische Zwergenfigur des Lemmle und dessen Anteil an der Schaffung des Judenfriedhofes streifen, sondern auch auf die Geschichte der ortsansässigen Juden und ihre Bedeutung für die Stadt und das Haus Hohenlohe eingehen. Geschichten von Häusern werden so zu Geschichten von Leuten. Historisch Verbürgtes, ergänzt durch mündlich überlieferte Ereignisse und Legenden versprechen Kurzweil und gewähren den Zuhörern sicherlich einen neuen Blick auf scheinbar Bekanntes. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist Anmeldung nötig beim Verein Tauberfränkische Volkskultur, Telefon 1209 (auch AB) oder über Tourist-Info, Telefon 10255 oder per Mail tauberfraenkische-volkskultur@t-online.de. Ab sofort ist das Tauberländer Dorfmuseum für Besucher wieder geöffnet. Öffnungszeiten:Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils 13.30 bis 17 Uhr. Führungen für Besuchergruppen nach Anmeldung unter Telefon 07934/1209 oder tauberfraenkische-volkskultur@t-online.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2